Ukrajina na lovu. Hejna dronů se teď podle analytika zaměří i na další cíle, třeba válečné zločince

O víkendu zaútočila ze vzduchu na Rusko hejna desítek dronů, lépe bych to asi nepopsal. Ta hejna překvapila Kreml a zničila údajně desítky ruských strategických bombardérů. Můžete to z otevřených zdrojů, se kterými pracujete, potvrdit? Je možné to ověřit?

Ze zatím dostupných zdrojů máme potvrzené ztráty celkem 11 bombardérů a jednoho transportního letadla. Každopádně neveřejně už kolují další videa, na kterých jsou další ztráty, ale dokud to nebude zveřejněné, tak nemohu komentovat detaily.

Co to znamená, že kolují videa? Jaké záběry jste už viděl a z jakých zdrojů čerpáte když říkáte, že víte, že byl ukrajinskými drony při tom náletu zničený určitý počet strategických bombardérů a dopravních letadel?

Rovnou ukrajinská SBU (Služba bezpečnosti Ukrajiny, tzn. ukrajinská tajná služba) zveřejnila na začátku útoku záběry z některých dronů a v následujících dnech jsme získali satelitní snímky, ať už optické nebo s použitím radarů na satelitech a na základě analýzy těchto snímků se nám podařilo potvrdit jednak ztráty, které byly viditelné z těch dronů a jednak potvrdit některé další.

Je to tedy satelitní snímek, takže to není video, je to fotka.

Je to snímek. Ty optické jsou klasická fotka, ten radarový snímek vypadá v podstatě jako struktura těch objektů, třeba toho letadla a podobně, vypadá to tedy podobně, ale člověk to musí umět interpretovat. A každopádně ty záběry, které máme, jsou zatím poměrně jednoznačné. Každopádně nemáme je zatím ze všech základen, takže ještě čekáme, co přibude.

Ukrajinci zaútočili na hned několik vojenských základen v Rusku. Pokud se nemýlím, tak se mluví minimálně o pěti, pokud se nemýlím, to je číslo, které jsem viděl potvrzené v médiích. Vy na těch fotografiích vidíte ty stroje na ranvejích nebo vedle hangárů a jejich trosky? Jak detailní je ten záběr? Na základě čeho usoudíte, že je to letadlo úplně zničené nebo třeba jenom poničené?

Satelitní snímky jsou v různém rozlišení podle toho, z jakého satelitu byly pořízeny. Každopádně ty, které jsou dostupné, jsou velmi detailní a je vidět, že jsou ta letadla zničená kompletně, bez jakékoli šance, že by byla někdy opravena. Je tam poměrně vysoká míra jistoty.

Plus tam jsou ještě ty videozáběry z těch útočných dronů, na nichž vidíme, jak ta letadla ničí.

Přesně tak. Každopádně zatím máme snímky pouze ze dvou letišť z pěti. Víme, že u jednoho letiště se ten útok nepovedl vůbec. U dalšího máme satelitní snímky, na kterých není vidět žádné poškození. Každopádně je tam limitace v tom, že se nejedná o špionážní satelit, ale komerční, takže kdyby tam bylo nějaké relativně menší poškození, tak bychom to pravděpodobně neviděli. A u těch dalších dvou se čeká jednak na záběry z dronů a případně na satelitní snímky.

Znamená to, že drony shodily výbušniny na stroje pod sebou, anebo to byly i sebevražedné drony, které do těch strojů narážely?

Byly to klasické FPV drony, to znamená kamikadze, které má na sobě hlavici a buď to vybouchne přímo nárazem, anebo je to odpáleno pilotem na dálku.

Není to tak, že by dron na letiště shodil výbušninu, ale buď dojde k impactu, anebo je na dálku dron odpálen, aby zničil ten stroj.

Přesně tak.

Skrýše v kontejnerech

Co to bylo přesně za stroje?

Ztráty, které máme zatím zdokumentované vizuálně, obsahují sedm bombardérů Tupolev 95, čtyři bombardéry Tupolev 22M a jedno dopravní letadlo Antonov 12. Jelikož má Rusko odhadem mezi 70 a 90 operačně schopnými strategickými bombardéry, tak to není až tak katastrofická ztráta, jak Ukrajina tvrdila. Alespoň to zatím nevypadá na tak katastrofickou ztrátu, kdy bylo uváděno okolo 40 letadel. Každopádně je to velmi významný zásah do ruské flotily, protože pokud máte 90 letadel, tak z toho pravděpodobně každou chvíli létá kvůli nutnosti údržby, modernizací a podobně zhruba jenom polovina. Určitě to nebude znamenat, že by Rusko nebylo schopné nadále používat bombardéry, ať už v Ukrajině nebo jinde, ale výrazně je to omezí. Vzhledem k ruské prakticky nulové produkci nových bombardérů, vyráběn je pouze typ Tupolev 160, kterých za posledních 6 až 7 let vyrobili asi tři, a částečně z už dříve vyrobených trupů. To rozhodně není něco, co by byli schopni nahradit v dohledné době. A všechno je to extrémně drahé, v řádech stovek milionů dolarů.

A navíc Tupolevy typu 22M a 95, o kterých mluvíte, jsou právě ta letadla, která Rusové běžně skoro denně využívali k útokům na Ukrajinu.

Přesně tak. Typ, který je jejich nejnovější, Tupolev 160, byl proti Ukrajině využívaný minimálně, nebo vůbec, což je možná i jeden z důvodů, proč se Ukrajina zaměřila právě na zničení těchto dvou typů. A pravděpodobně i kvůli tomu, aby Rusko moc neeskalovalo případnou reakci.

Podle toho, co jsem četl v New York Times, ale předpokládám, že čerpali hlavně z informací, které zveřejnila ukrajinská SBU, bylo těch ukrajinských dronů 117.

Dronů bylo celkem 150, každopádně 117 jich vzlétlo a bylo použito k těm útokům.

Ty nejvzdálenější útoky proběhly až na Sibiři. Tisíce kilometrů daleko od ukrajinských nebo ukrajinsko-ruských hranic. Jak k tomu došlo?

Podle dostupných informací Ukrajina propašovala jak drony, tak příslušné výbušniny přes ruskou hranici a u Čeljabinsku smontovali takové „domečky“, ze kterých sjela střecha a najali komerční firmy s řidiči, aby je dopravili na příslušná místa. A pak to byla pouze otázka toho, aby zafungoval mechanismus, který otevřel tu střechu a umožnil dronům vzlétnout.

Co jsou domečky?

Ukrajina ty drony převážela v kontejnerech, které víceméně vypadaly zvenku jako stavební domečky.

Ubytovací kontejnery.

Šlo o velmi jednoduchou stavbu, v podstatě stavební buňky by se dalo říct.

Myslel jsem, že to je nějaký terminus technicus. Ale byly to tedy stavební buňky, nebo ubytovací buňky, ve kterých Ukrajina ty drony propašovala spolu s výbušninami na ruské území. Kamiony je dovezly k základnám, na dálku je nechali vzlétnout a zaútočili s nimi na ta letadla.

Přesně tak.

To je ale obrovský úspěch ukrajinských tajných služeb, ne?

Je to úspěch, každopádně nepovažuji to za až tak velké překvapení, protože dostat přes hranice samotné drony není problém. Už jenom vzhledem k tomu, že Rusové sami dováží pro své vojenské účely běžně ve velké množství jak komponenty, tak celé drony.

U těch výbušnin je to komplikovanější, ale Ukrajina má velmi schopné zpravodajské služby a Rusko má velmi dlouhou hranici, dobře známou pro spoustu korupce a pašování. Nejtěžší pravděpodobně bylo to celé zorganizovat, včetně toho, aby tam byla podpůrná infrastruktura pro ovládání dronů, a to i u vojenských základen, kde může dojít třeba vypnutí mobilního signálu a podobně.

Máme informace o tom, zda do toho byl zapojen někdo i na ruském území?

Určitě tam byli nějací lidé, kteří to právě v tom Čeljabinsku smontovávali, kteří pak organizovali dopravu a podobně. Každopádně dle informací ukrajinské vlády a SBU tito lidé opustili Rusko před zahájením toho útoku.

Nový Pearl Harbor?

Ta operace dostala název Pavučina, plánování prý trvalo rok a půl. Chápu správně, že rok a půl se to plánovalo a pak v posledních dnech se to provedlo včetně dopravy? Anebo tam ty drony ležely několik týdnů, měsíců?

Těžko říct. Každopádně s největší pravděpodobností většinou toho času zabralo plánování, organizace a tak dále, a v těch posledních několika měsících už samotné provedení. Ty stavební buňky nebo domečky byly postavené, ať už přímo Ukrajinci, nebo někým, koho si najali, tak, že do nich po postavení byly zaintegrovány drony, aby při zběžné kontrole nebyly k nalezení. Tohle určitě to také zabralo nějaký čas, ale pravděpodobně ne více než pár měsíců.

A v jeden moment se rozevřela střecha těch domečků, vzlétly desítky dronů a zaútočily na základny. Takhle si to nyní představuji a přijde mi to jako naprosto neuvěřitelný obraz.

Z toho, jak jsem ten mechanismus viděl, tak to odemklo tu šiknout střechu, nechalo ji spadnout na stranu a jakmile ty drony viděly na oblohu, tak mohly vzlétnout.

Ukrajinci tvrdí, že ta hejna způsobila Rusům škody za více než 150 miliard korun. Je to číslo nadsazené, nebo přesné? Protože je obrovské.

U každé takové ztráty je možné uvést několik různých čísel a dá se pak diskutovat, které z nich je relevantní. Orientačně jako cena, kolik bude Rusko nutné utratit za nové bombardéry, to bude zhruba sedět. Větší problém pro Rusko bude, že vyrobit 10 nových bombardérů je pro ně aktuálně otázkou tak 15 až 20 let.

V Rusku se objevila přirovnání k Pearl Harboru. Sedí to? V prosinci 1941 také nikdo nevěřil, že Japonci potichu přeletí půl oceánu, aby spustili na Havaji rozsáhlé bombardování. Ukrajina teď také nechala dovést drony skoro přes celé Rusko a zaútočila na tamní vojenské základny.

Z vojenského hlediska je to podobné, každopádně kontext je poměrně významně jiný, protože Japonsko zaútočilo před vyhlášením války, kdežto Ukrajina zaútočila ve třetím roce probíhající válce. To znamená, že tam není úplně aspekt toho, že překvapivě zaútočíte na někoho bez jakéhokoli varování.

Porovnává se to asi s tím, že tehdy Japonci shazovali bomby na přístav v Pearl Harboru a ničili tamní americké lodě, a teď Ukrajinci útočí na letištní přístavy a ničí ty ruské stroje právě v hangárech a u letištních ranvejí.

To samozřejmě, ale velký rozdíl je v tom, že Američani tehdy nevěděli, že jsou vůbec ve válce, tudíž to útočník měl výrazně jednodušší.

Tak ještě jedno porovnání. Šéf odboru strategické komunikace na úřadu vlády plukovník Otakar Foltýn hospodářským novinám řekl, že to je pro Ukrajince obrovská psychická vzpruha. Něco jako byl El Alamein pro Brity, kdy na podzim roku 1942 přišlo po porážkách u Dunkerku a Tobruku první významné britské vítězství proti třetí říši.

Určitě je to pro Ukrajinu velká morální vzpruha. Každopádně bych to úplně neporovnával s vítězstvím ve velké pozemní bitvě, protože ta měla více než morální efekt.

Co znamená pro Ukrajince v tento moment obrovská psychická vzpruha? Potřebovali ji?

Vzhledem k tomu, že jsou pod neustálými útoky ruských pozemních sil a prakticky každou noc tam Ruskou posílá 100+ dronů, což určitě nikomu nepřidá na morálce, tak jakákoli morální vzpruha v tomhle případě pomáhá jak civilistům, tak armádě, pokračovat dál v těch dost vyčerpávajících bojích a v úsilí vyhrát válku. Nebo ji alespoň neprohrát.

Zároveň to asi nebylo úplně drahé, ne? Protože ty drony jsou leckdy podomácku vyrobené, v tom je Ukrajina mistr…

V tomhle případě bych očekával, že byly použity o něco kvalitnější součástky než to, co má běžný FPV dron. Každopádně je velmi pravděpodobné, že každý z těch 150 dronů byl pravděpodobně pod 2000 dolarů a možná pod 1000.

Nemění tím Ukrajina pravidla války, jak se domnívá americký vojenský historik Max Boot ve svém textu v deníku The Washington Post?

V tom případě tyhle drony a jiná moderní technika, která částečně přesahuje do civilní sféry a tudíž je snadno dostupná za dobré peníze, už mění to, jak války probíhají nějakou dobu. Každopádně tenhle útok je poměrně drastická výzva pro různé státy, které nejsou přímo v tomhle konfliktu zúčastněny, které samy mají problémy s tím, že v uvozovkách vystavují velmi drahou techniku na otevřeném prostranství a riskují, že ať už nějaký sabotér nebo státní nepřítel, pokud by se dostali do nějakého boje, jim může techniku za miliardy velmi snadno zničit, protože to sedí tamhle někde 200 metrů od silnice, kde může kdokoli zastavit.

Ať už letěly drony směrem na Murmansk nebo na Irkutsk, to už je celkem jedno, neukázaly nám hlavně to, že je Ukrajina skutečně schopná zaútočit úplně všude? Nemá to ukázat Kremlu, že také nejsou úplně v bezpečí?

Rozhodně.

Jo, je to jeden z těch efektů a jeden z těch cílů, co SBU chtěla, aby nejenom svět, ale hlavně asi Vladimír Putin viděl?

Určitě toto bude jeden z aspektů, každopádně to není úplná novinka, viz různé předchozí útoky, hlavně atentáty v Moskvě a podobně. Jakmile překročíte hranice, tak už si pak jenom vyberete, kam jedete dál.

Dronové útoky nejsou ničím novým, Ukrajinci běžně útočí na poměrně vzdálené cíle a rafinerie v Rusku, které jsou skutečně hluboko v týlu nepřítele. Jak to, že se proti tomu Rusové ještě nedokážou účelně bránit?

Jednak bych zdůraznil, že nejde o úplně novou taktiku. Například před zhruba 15 lety už pro íránské milice v Iráku útočily na americké základny raketomety, které byly zamaskované jako běžné nákladní vozy. Což je velmi podobné tomu, jak teď postupovala ukrajinská SBU.

Každopádně je vidět, že Rusko je v obraně docela pasivní a reaguje na změny v taktice s velkým zpožděním a bez toho, aby v uvozovkách plýtvali silami. To znamená, že už teď zhruba od půlky loňského roku začali stavět ochranné bunkry pro letadla na vojenských základnách, které jsou poblíž Ukrajiny, ale na tak vzdálených, jako je u Murmansku nebo na Sibiři, se v uvozovkách neobtěžovali. A stejně tak ukrajinské útoky drony na různé vojenské nebo průmyslové cíle po celém západním Rusku výrazně komplikují působení ruské protivzdušné obrany. A protivzdušná obrana je už takhle dost natažená, co se týče dostupných prostředků. Takže základny, které nejsou uvažovány za příliš realistický cíl zdaleka nemají takovou ochranu jako ty, které jsou jenom pár set kilometrů od Ukrajiny.

Rusko je prostě velké. Institut pro studium války, což je americká nezisková organizace, teď zdůrazňuje, že Rusové možná budou muset změnit nastavení protivzdušné obrany tak, aby byla i mobilní, a to právě kvůli potenciálním dalším útokům na velmi vzdálené vojenské základny. Zároveň jsem četl, že už se Rusové snaží dělat alespoň něco, třeba, že jsou na letištích makety letadel, a nebo, a to mě pobavilo, některá ta letadla měla mít na křídlech pneumatiky. To má drány zmást? Nebo kvůli čemu to bylo? Bylo to vůbec v souvislosti s obranou před útokem?

Zrovna ty pneumatiky jsou na základě dostupných informací proto, že to mělo drony zmást, pokud by byly naváděné umělou inteligencí a ne přímo pilotem. Historicky je totiž známo, že pokud se umělá inteligence setká s něčím podstatně jiným, než na co je naučená, tak velmi často mine cíl. Viděli jsme to v případě některých taktických dronů, když se testovali na frontové linii.

Co se týká dalších opatření, tak z velké části je tam vidět, že ty vzdálené základny jsou mnohem méně chráněné ať už různými rušičkami, protivzdušnou obranou a podobně. Tady bych neřekl, že je problém v mobilitě protivzdušné obrany, ale Rusko je natolik velké, že je problém chránit všechno.

Vidíte rušičky na ty, jsem zapomněl, GPS spoofing, když oni se snaží zmást i ten dron tou polohou toho, kde se nachází.

Zrovna na záběrech dronů bylo vidět, že GPS signál neměly, takže ty tam evidentně měli, ale samotné frekvenční rušičky toho ovládání a podobně, tak neměli.

Plánuje Rusko odplatu?

Podle Bílého domu o těch dronových útocích americký prezident dopředu nevěděl. Co na to říkáte? Nemůže to zkomplikovat nějak ten už teď velmi složitý vztah mezi Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským?



Vůbec mě to nepřekvapuje.

K

aždopádně Ukrajina všeobecně od letní ofenzivy v roce 2023 přestala své spojence informovat o věcech, které nemuseli nezbytně vědět, což bylo vidět i loni, kdy

byla

kurská ofenziva napr

o

st

ým

překvapení

m

.

Myslíte si, že Američané věděli o tom, co SBU podnikla tento týden v návaznosti na ty dronové útoky? Totiž, že se jí údajně podařilo zasáhnout pod vodou pilíře Krymského mostu? Měli na ty pilíře připevnit výbušniny.

Těžko říct. Minimálně některé americké rozvědky jsou extrémně schopné a mají spoustu talentovaných lidí a hromadu peněz a technických prostředků, takže rozhodně bych doporučoval nepodceňovat. Každopádně Ukrajina není pravděpodobně jejich velkým zaměřením. Takže to, co by pravděpodobně byli schopni zjistit, kdyby plánovalo Rusko nebo Čína, tak v případě Ukrajiny je možné, že o tom nevěděli anebo že měli pouze nějaké náznaky bez konkrétních informací. Ale skutečně tohle je těžká spekulace.

A co ty operace na Krymu a na Sibiři a všude jinde ukazují o ruské armádě? Hlavně o ruských zpravodajských službách? Takhle dva významné zásahy v posledních dnech…

Určitě to o nich neříká nic moc pěkného. Každopádně skutečně zdůrazňuji, že pokud máte protivníka, který má talentované lidi, prostředky a tak dále, tak je velmi těžké takovým útokům zabránit. Je to ekvivalent toho, že kdyby se někdo rozhodl sám o sobě, že si postaví dron a zaútočí na něco, tak pokud to nikde nevykecá nebo neprovede něco, čím by na sebe upozornil, tak se o tom pravděpodobně dozvíme až ve zprávách.

Rusko plánuje odvetu. Že na to Rusko bude chtít reagovat se asi dalo očekávat. Plánují něco dalšího i Ukrajinci s SBU? Mohou teď, posilnění úspěchem, šlápnout do pedálu a těch akcí může přibývat?

Ukrajina se určitě pokusí prostřednictvím jak SBU, tak HUR, což je vojenská rozvědka, o další podobné útoky, ať už přímo na bombardéry, nebo na jiné cíle. Každopádně předvídat je velmi obtížné. V podstatě jediné cíle, které jsou předvídatelné, je to velké množství ruských oficiálních činitelů a vojenských důstojníků, kteří jsou zodpovědní za válečné zločiny, které pravděpodobně Ukrajina míní lovit příštích několik desítek let.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: YouTube kanál Council of Foreign Relations, YouTube kanál Times News, Al-Jazeera, ČT 24, Webové stránky ukrajinského prezidenta, Ruské ministerstvo zahraničí Via EBU.