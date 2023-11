Je velmi důležité, aby Putin na Ukrajině nevyhrál. Jinak nevíme, kde se zastaví, míní exmluvčí NATO

Ukrajina osvobodila při letošní protiofenzivě řadu vesnic. Krym ale nedobyla. A ruská armáda dál okupuje řadu měst, včetně Melitopolu či Tokmaku. Jaká pomoc Ukrajině bude pro nadcházející zimu za této situace nejefektivnější? Pro Český rozhlas Plus odpovídala Oana Lungescuová, která byla od roku 2010 až do letoška mluvčí NATO a nyní je čestnou členkou britského think-tanku Royal United Services Institute. Rozhovor Praha 15:37 10. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olana Lungescuová, v letech 2010-2023 mluvčí NATO | Foto: Martina Mašková | Zdroj: Český rozhlas

Jaká pomoc Ukrajině bude pro nadcházející zimu za této situace nejefektivnější?

Nejefektivnější strategií je její podpora, jak ze strany spojenců v NATO, tak od širšího mezinárodního společenství. Lze proto přivítat prohlášení lídrů skupiny G7, kteří potvrdili, že bude pokračovat. Také ministři obrany NATO teď jednali s prezidentem Volodymyrem Zelenským a i oni se zavázali k další podpoře Ukrajiny.

Neopadá pozornost členů NATO vůči Ukrajině kvůli probíhající válce na Blízkém východě?

Je pravda, že teď čelíme řadě bezpečnostních problémů a krizí. Lídři ale zkrátka nemají ten luxus, že by si mohli vybrat, jaké problémy budou řešit. Musí si poradit se všemi najednou. Představitelé G7 řekli, že bez ohledu na strašnou válku, která na Blízkém východě probíhá, budou věnovat Ukrajině stejnou pozornost jako dosud. Nejde totiž jen o to, že si přejeme vítězství Ukrajiny, ale i o investici do naší bezpečnosti.

Mohla by případně tyto investice zbrzdit situace v americkém Kongresu, kde republikánská většina hrozí zablokováním dalšího balíčku pomoci v hodnotě přes 60 miliard dolarů?

Každá podpora je důležitá. Bidenova administrativa se jednoznačně zavázala k podpoře Ukrajiny, stejně tak jako k pomoci Izraeli. To ale není v rozporu. Debata zákonodárců pokračuje v různých zemích, názory se liší, a to je v pořádku, to je demokracie.

Spojené státy poskytují Ukrajině bezprecedentní pomoc, zůstávají největším poskytovatelem vojenské pomoci této zemi ve světě. Také spolu s ukrajinskými činiteli svolávají tzv. rammsteinskou skupinu, kde koordinují postup s dalšími spojenci Ukrajiny. Důležité ale je ale zdůraznit i to, že také evropské země navyšují podporu.

Maďarský premiér Viktor Orbán v říjnu jednal s Vladimírem Putinem, slovenský premiér Robert Fico potvrdil, že chce zastavit vojenskou pomoc své země Ukrajině. Jak těžké bude za takové situace dosáhnout v NATO shody?

V NATO je shoda na pokračující podpoře Ukrajiny a také na jejím přibližování k Alianci, historicky největší. Na summitu ve Vilniusu toto rozhodnutí podpořilo všech 31 lídrů.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg se ale také tento týden setkal s maďarským prezidentem a mluvil i s premiérem Viktorem Orbánem s jasným sdělením, že je třeba v podpoře Ukrajiny pokračovat.

Vladimir Putin samozřejmě sází na to, že s časem naše trpělivost poleví. Ale takové vítězství mu nesmíme dopřát. Je velmi důležité aby Putin na Ukrajině nevyhrál. Když vyhraje, nevíme, kde se zastaví. Mělo by to dopady na naši vlastní bezpečnost.

Další autoritářské státy, jako je například Čína, by se mohly pokusit o něco podobného, a to by ještě víc rozložilo světový pořádek a pravidla, na nichž stojí. Proto je podpora Ukrajiny klíčová věc pro naši bezpečnost.

