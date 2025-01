Ukrajina nemá iniciativu na frontě. Má dva problémy, chybí jí lidi a zbraně, říká analytik Mikulecký

Je to už skoro tři roky, co Ukrajina čelí invazi. Podle posledních zpráv agentury DPA se ruské armádě přes vysoké ztráty podařilo dobýt další tři obce u města Pokrovsk, důležitého logistického uzlu v Doněcké oblasti. „Ukrajina v tuhle chvíli má dva zásadní problémy. Ten problém číslo jedna se jmenuje živá síla, druhý je nedostatek zbraní,“ říká bezpečnostní a vojenský analytik Milan Mikulecký v rozhovoru pro Radiožurnál. Rozhovor Praha/Kyjev 15:18 4. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský válečný zajatec Vasyl drží svou ženu za ruku, když se vrací po výměně uprostřed ruského útoku na Ukrajinu | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

Je právě Pokrovsk a jeho okolí v tuhle chvíli tím hlavním epicentrem bojů na Ukrajině?

Ano, dá se to tak říct. Pokud by Rusové dobyli Pokrovsk, tak zásadním způsobem omezí možnost zásobování ukrajinských jednotek v této oblasti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s bezpečnostním a vojenským analytikem Milanem Mikuleckým

A je vidět, že Rusové se oproti minulosti silně poučili a v tuhle chvíli místo toho, aby se vrhli na frontální dobývání města Pokrovsk, což by je stálo mnoho životů a mnoho času, tak se snaží postupovat po perifériích a dostat Pokrovsk do obklíčení tak, aby ukrajinské obránce donutili k tomu, aby Pokrovsk sami vyklidili, aby se do toho obklíčení nedostali.

Když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mluví o tom, že Ukrajina dělá vše, aby situaci kolem Pokrovsku stabilizovala, jaké má v tomto směru Ukrajina možnosti?

Problém je v tom, že Ukrajina v tuhle chvíli prostě nemá iniciativu na frontě. Je to logické, Rusko, kromě toho, že je agresor, tak je násobně větší, má větší ekonomiku, má k dispozici větší lidské zdroje.

Ukrajina v tuhle chvíli má dva zásadní problémy. Ten problém číslo jedna se jmenuje živá síla. Ukrajina je ve válce s Ruskem 11 let. Ta válka nezačala v roce 2022, jak to tady u nás na západě často hodně zkratkovitě hodnotíme. A lidé, kteří byli ochotní za Ukrajinu umírat a bojovat, tak přišli ve dvou velkých vlnách.

Poprvé v roce 2014 a podruhé po roce 2022. A přece jenom po jedenácti letech v jakékoliv zemi světa byste jenom obtížně hledali lidi, kteří jsou ochotní se ještě obětovat. Takže v tuhle chvíli nemá Ukrajina dostatek lidí a i ti, které se jí daří cvičit, jako naposledy to byla brigáda, která prošla výcvikem ve Francii, tak mají poměrně velké problémy s dezercí.

ONLINE: Rusko tvrdí, že sestřelilo 8 amerických raket ATACMS vypálených Ukrajinou a na 72 dronů Číst článek

Druhý okruh problémů je stále nedostatek munice, nedostatek zbraní, které má Ukrajina k dispozici.

‚Snaží se zlomit morálku‘

Každý rok toho aktuálního konfliktu se zmiňuje s příchodem zimy, jak se změní situace na frontě. Jak se změnila s tím posledním příchodem zimy?

S příchodem zimy se situace na frontě většinou zpomalí. Je to dané tím, že před samotnou zimou přichází období rasputice, kdy je terén hodně měkký, hodně bahnitý a je velice problematické se v něm pohybovat nejenom pro techniku, ale i pro jednotlivé pěšáky.

V průběhu zimy, kdy naopak zase dojde ke zpevnění půdy, tak to umožňuje obnovení útočných bojů za pomoci těžké techniky. Ale tahle zima je z mého pohledu kritická v tom, že uvidíme - a my už ho vidíme - velké úsilí z ruské strany o likvidaci kritické infrastruktury na území Ukrajiny.

To znamená nejenom znemožnit nějakou průmyslovou výrobu a výrobu zbraní, kterými se může Ukrajina bránit, ale zejména zlomit morálku obyvatelstva a vyvolat exodus ukrajinských uprchlíků směrem na západ, který by ještě víc snížil ochotu lidí, kteří na západě žijí, Ukrajině pomáhat.

Rusko ztrácí na východě Ukrajiny řady vojáků. Přesto dobylo další obce u Pokrovsku Číst článek

Už jsme mluvili o tom, že Ukrajina má problém s náborem nových sil do armády, že docházejí lidé ochotní bojovat. Co se vlastně o vývoji války dozvídají běžní Ukrajinci? Mají informace o ztrátách území a o tom, že je problém s novými branci?

Ukrajinci mají samozřejmě informace z neveřejných zdrojů. To znamená, každý na Ukrajině zná nějaký příběh ať už z vlastní rodiny, nebo od přátel, sousedů. Ukrajinci samozřejmě vidí, jak se zaplňují i ukrajinské hřbitovy. Ukrajinci potkávají veterány, invalidy. Válka skutečně trvá velmi, velmi dlouho.

Ukrajina naštěstí pro ni ještě nepřešla na systém, který máme u nás na západě, kdy obsáhle referujeme o každém jednom padlém tak, jak jsme to zažili například během západních operací v Afghánistánu nebo v Iráku. A tím si neustále podlamujeme morálku. Takže Ukrajina a stejně tak Rusko neinformují oficiálně o přesných číslech obětí. Každopádně Ukrajinci, kteří vidí a slyší, tak to ve svém okolí vidí.