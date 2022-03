Analytička: Němci nechtěli, aby jejich zbraně stály proti ruským. Byla to pro ně těžká volba

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu působilo Německo jako váhavá země, která spíše brzdí snahy uvalit na Rusko co nejtvrdší sankce. Na druhé straně ale německý kancléř Olaf Scholz rozhodl o bezprecedentním navýšení rozpočtu na obranu a ujistil, že v případě nutnosti bude jeho země bránit každý metr území NATO. Interview Plus Praha 0:10 18. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německo výrazným způsobem změnilo i přístup k dodávkám zbraní na Ukrajinu, čemuž se až do invaze vyhýbalo kvůli své zásadě nedodávat zbraně do konfliktních regionů. Na snímku kancléř Olaf Scholz | Foto: Fabrizio Bensch | Zdroj: Reuters

Podle analytičky Zuzany Lizcové, vedoucí Katedry německých a rakouských studií z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, se Německo obává, že pokud by se konflikt rozhořel ve válku Ruska proti Ukrajině a NATO, může to vést k nedozírným následkům.

„V tom je rozdíl oproti předchozím válkám, které Putinův režim vedl. Německo se cítí být osobně dotčeno,“ vysvětluje Lizcová v Interview Plus.

Ještě po invazi na Krym v roce 2014 prý byli Němci přesvědčeni, že konflikt lze vyřešit diplomatickou cestou. Nyní ale země, která se profilovala jako civilní mocnost, provádí zásadní obrat.

Zatímco v minulých letech Něměcko spíše zmenšovalo své vojenské kapacity a budovalo armádu schopnou zasahovat v mezinárodních misích, nyní zdůrazňuje nutnost zbrojení a zajištění teritoriální obrany vlastního území.

„Myslím si, že nemají úplně bezprostřední obavu, že by ruská armáda mohla dojít do jejich země. Nicméně vnímají, že pokud by vkročila do jakéhokoliv jiného státu NATO, tak už je to i německý problém,“ zdůrazňuje vedoucí katedry.

Německo výrazným způsobem změnilo i přístup k dodávkám zbraní na Ukrajinu, čemuž se až do invaze vyhýbalo kvůli své zásadě nedodávat zbraně do konfliktních regionů i historické zátěži ve vztazích s Ruskem.

„Zkrátka německé zbraně nasazené proti Rusku, to je věc, která je skutečně politicky velmi brizantní,“ poznamenává s tím, že u dodávek pro Ukrajinu šlo o těžkou volbu, protože nechtěli, aby ještě někdy stály německé zbraně proti těm ruským.

Rusko není SSSR

Lizcová si všímá slov bývalého německého ministra hospodářství Sigmara Gabriela, podle kterého Německo podcenilo to, že Rusko není Sovětský svaz.

„Z našeho hlediska to může znít zvláštně, ale Němci byli přesvědčení, že i za dob Sovětského svazu vlastně byla Moskva spolehlivým partnerem, co se týče dodávek surovin a předvídatelnosti,“ vysvětluje.

Zároveň tam panovalo přesvědčení, že obchodováním s autokratickými státy je možné je posouvat směrem k demokracii. Na základě konsenzu dvou největších politických stran, křesťanských a sociálních demokratů, se také prohlubovala závislost na ruském plynu.

Ten tvoří přibližně polovinu celkové spotřeby plynu a země ho může jen obtížně nahradit.

„V jedné televizní diskusi před pár dny zaznělo, že na základě modelu, kolik by to stálo na osobu, pokud by se Německo vzdalo ruského plynu, to bylo jednorázově okolo 800 až 1000 eur,“ uvádí s tím, že pro sociálně slabé by to byl výrazný zásah.

Lizcová nevylučuje, že by se teoreticky mohli odstřihnout od dodávek ruské ropy nebo uhlí. Podle ní v německé debatě občas zaznívá i to, že pokud by se úplně zastavil obchod s energetickými surovinami, tak už by byl Putin úplně dotlačený do kouta a stal se nepředvídatelným.

„Otázkou je, jestli může být více nepředvídatelný, než je dnes,“ upozorňuje odbornice.

Celý záznam Interview Plus si můžete pustit ze záznamu.