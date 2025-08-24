Ukrajina slaví 34 let od vyhlášení nezávislosti na SSSR. ‚Vyrůstala jsem s ní,‘ říká stejně stará Saša
V roce 1991 se na Ukrajině narodilo asi 600 tisíc lidí. A byl to také rok, kdy Ukrajina vyhlásila svou nezávislost - na den přesně před 34 lety. Ukrajinci dnešní den slaví jako státní svátek a připomínají si historii. A to nejen státní, ale i svou vlastní. „Dobře si pamatuji, jak byl táta cítit, když přicházel domů. Mladí kluci vyráběli Molotovovy koktejly. Bohužel mi tátu vzala válka a Rusko,“ vypráví Saša o Euromajdanu a o tom, co následovalo.
Sedím u stolu se Sašou z Kyjeva. Nad námi se v průvanu třepotá girlanda s nápisem: Vše nejlepší k narozeninám. Výzdoba tu zůstala z nedávné oslavy Sašiny dcery, dnes ale působí trochu symbolicky. Saša, já a moderní Ukrajina máme něco společného: Všem nám je 34 let. „Vyrůstala jsem společně s Ukrajinou,“ říká Saša.
„Nerozuměla jsem, proč lidi utíkají a proč nemůžou zůstat jinde. Měla jsem takový názor až do 24. února 2022, dokud jsem se sama nestala uprchlíkem. Život mě naučil,“ vypráví Saša
„Moje nejhezčí vzpomínka z dětství na Ukrajině je, jak jsme s prarodiči chodili každého 9. května do přírody do válečného muzea, podívat se na tanky. Tehdy to pro mě bylo zajímavé, dnes bych tam svou dceru nevodila. Vzpomínám si taky na školní roky, kdy jsme se spolužáky chodili do rozestavěných domů v Kyjevě a klouzali se po hromadách stavebního písku. To nám bylo možná 12, 13 let,“ přibližuje.
Ukrajinou v té době hýbaly protesty proti průběhu prezidentských voleb, takzvaná oranžová revoluce.
„Pro mě to byla zábava, wow, prostě nějaká akce. Ale nedokázala jsem úplně porozumět tomu, o co jde. Všude hrála taková píseň: Společně nás je hodně, nás nepřemůžou,“ vzpomíná.
Molotovy a Krym
Zatímco skoro o deset let později v centru Kyjeva na Majdanu začínaly další protesty, 22letá Saša dokončovala svou první oděvní kolekci a po večerech zašívala poničené bundy svého táty a dalších demonstrantů.
„Dobře si pamatuji, jak byl táta cítit, když přicházel domů. Mladí kluci totiž vyráběli Molotovovy koktejly. Bohužel mi tátu vzala válka a Rusko,“ naznačuje Saša, jak se život Ukrajiny a její rodiny ubíral dál.
S končící zimou roku 2014 Rusko okupovalo Krym, následně proruští separatisté vyhlásili na Donbase nezávislé republiky. Začala první část rusko-ukrajinské války, i když Rusko svou účast v konfliktu i přes důkazy dlouhodobě popíralo.
„Táta byl jeden z prvních, kteří jako dobrovolníci odjeli na východ, tam ho ale bohužel zabil sniper, když převážel zbraně z Oděsy na Donbas. Když mi 7. dubna zavolali a řekli, že táta už není, tak jsem byla v šoku. Přišla zvláštní pomlka. S tátou jsme k sobě měli blíž než s mámou,“ nastiňuje.
To byl duben 2015. O rok dřív ještě Saša stihla návštěvu své kamarádky na tehdy už okupovaném Krymu.
„Na molu v Jaltě jsme roztáhli ukrajinskou vlajku. Přišli k nám ruští vojáci, ale nic neudělali. Ještě jsme házeli bláto na billboardy s Putinem všude, kde jsme je na Krymu viděli. Byli jsme mladí s horkými hlavami a chtěli jsme se nějak pomstít,“ popisuje.
‚Život mě naučil‘
Ve svém rodném Kyjevě pak Saša pozorovala, jak vyrůstají domy pro lidi, kteří poprvé prchali z bojů na Donbase.
„Nejdřív mě to štvalo. Nerozuměla jsem, proč lidi utíkají a proč nemůžou zůstat jinde. Měla jsem takový názor až do 24. února 2022, dokud jsem se sama nestala uprchlíkem. Život mě naučil,“ přibližuje.
Zrovna okolo nás proběhla Sašina sedmiletá dcera, která si v pokoji hraje s panenkami, a my se dostáváme k začátku ruské invaze.
„Okolo páté hodiny ráno mě probudila rána, rozbušilo se mi srdce, slyšela jsem výbuchy. Poprvé v životě jsem něco takového slyšela a vzpomněla jsem si na to, co museli prožívat lidi na Krymu a na Donbase. Šla jsem se napít, ale nic mi nepomáhalo. Byla jsem v panice, nevěřila jsem tomu, co slyším,“ vzpomíná na invazi.
Než po naléhání rodiny Saša s dcerou z Kyjeva dočasně utekla, vytáhla staré látky a prázdné láhve od šampaňského a podobně jako její otec v roce 2013 začala pomáhat s výrobou Molotovových koktejlů.
„Jsem obyčejný člověk, návrhářka. Chtěla bych se projít po ulici bez leteckých poplachů, poslat s klidem své děti do školy, nedělat Molotovovy koktejly, ale jen prostě koktejly,“ přemítá.
Saše je 34 let, 11 z nich poznamenala válka. A stejně je na tom i moderní nezávislá Ukrajina.