Zelenskyj, Macron a Merkelová vyzvali Rusko, aby stáhlo vojáky z hranic s Ukrajinou

Ke zmírnění napětí v ukrajinsko-ruských vztazích by podle Zelenského mohlo přispět i jednání mezi prezidenty USA a Ruska Joem Bidenem a Vladimirem Putinem, na těchto jednáním by podle ukrajinské hlavy státu měl být ale přítomen i zástupce jeho země, napsala agentura Reuters. Zelenskyj je připraven také na čtyřstranná jednání o situaci na Ukrajině, kterých by se účastnila také Francie, Německo a Rusko.

Bojovník samozvané Doněcké lidové republiky drží linii jižně od města Doněck na východě Ukrajiny | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

Zelenskyj řekl, že je připraven také na čtyřstranná jednání o situaci na Ukrajině, kterých by se účastnila také Francie, Německo a Rusko. „Chtěl bych, abychom se jednání účastnili všichni čtyři,“ uvedl po jednání s Macronem v Paříži, k nimž se připojila na dálku i Merkelová. Diskutovat by se podle něj mělo o „bezpečnostní situaci na východě Ukrajiny a o ukončení okupace našich území“.

V posledních týdnech stoupá napětí na východě Ukrajiny. Kyjev bije na poplach kvůli soustřeďování ruských vojsk u hranic s Ukrajinou a na Krymu a varuje před rizikem ruské „ozbrojené agrese“ pod záminkou ochrany ruskojazyčných obyvatel Donbasu. Rusko naopak obviňuje Kyjev z provokací.

„Vyzýváme ke stažení těchto sil ve snaze o deeskalaci,“ píše se v prohlášení Berlína citovaném agenturou Reuters.

Zelenskyj podle Reuters v Paříži jednal také o vstupu Ukrajiny do NATO. Po jednání uvedl, že cítil podporu ze strany Francie, zastupované Macronem.

Blíží se střet Ruska s Ukrajinou? ‚Před volbami v Rusku by to nebylo poprvé,‘ míní exministr Petříček Číst článek

Už na začátku dubna požádal ukrajinský prezident generálního tajemníka Severoatlantické aliance Jense Stoltenberga o urychlení vstupu Ukrajiny do NATO. Kreml tehdy okamžitě varoval, že členství by zhoršilo konflikt na východě Ukrajiny. Zelenskyj je však přesvědčen, že plán vstupu země do NATO bude pro Rusko jasným signálem a je také jedinou cestou, jak ukončit konflikt v Donbasu, napsal Reuters.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí v pondělí uvedlo, že Rusko odmítlo pokusy Kyjeva začít jednat kvůli soustřeďování ruských vojsk u hranic s Ukrajinou.