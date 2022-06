Muškáty uschlé, lednice zapáchá. Lidia se po třech měsících vrací domů do Oděsy

Po necelých třech měsících pobytu v Kněževsi u Prahy se vrátila zpátky domů do Oděsy Lidia Šerbina. Nemá děti a nechtěla žít dál jako uprchlík. Možná to zní zvláštně, ale chyběly jí květiny, které nikdo nezaléval, a stýskalo se jí po životě ve městě u moře. Z Oděsy uteklo zhruba dvě stě tisíc lidí a vracejí se jen někteří. Lidia opustila svůj byt ve chvatu, a podle toho to tam také vypadá. Oděsa 20:34 4. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidia Šerbina se vrací po třech měsících domů do Oděsy | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Muškát uschnul, byt vypadá jako po výbuchu. Lidia se vrátila do klasické komunálky, jak se říkalo za Sovětského svazu. Lidé tu bydlí v několika bytech se společným sociálním zařízením.

V jedné z místností se svítí. Lidia má svou vlastní kuchyň. Dále je tu krásný balkon do dvora, ale je na něm mříž, aby do bytu nikdo nevlezl. Má to patinu se vším všudy.

Lidiin dům je sice krásný, ale bydlení je to spíš skromné. Následuje kontrola, jak vypadá lednice po tolika týdnech.

„Ó bože,“ lamentuje nad ní Lidia. Lednice po třech měsících nevypadá úplně vábně. Je cítit zápach. Dále Lidia vytahuje muškáty, které si přivezla z Kněževse, a dává je za okno. Na to se těšila nejvíc – aby lidé věděli, že je doma.

Lidia je spokojená. Samozřejmě se rozhodla zůstat, ale uvidí se, co s ní udělají první sirény a letecké poplachy a to, až se budou všechny tyto zvuky opakovat. Zatím vypadá velice nadšeně.