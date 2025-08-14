,Putinova hra s časem.’ Nejde mu o to získat vybraná území, Ukrajinu chce zničit, zdůrazňuje politolog
Klíčovým bodem hovorů o příměří mezi Kyjevem a Moskvou má být i otázka budoucnosti okupovaných území. Zelenskyj donedávna zdůrazňoval, že se jich nevzdá, řada analytiků se pak kloní k názoru, že by mohly být cenou za suverenitu země. Ta, respektive zničení ukrajinského státu, má být hlavním Putinovým cílem. „Rusové nemusí celou zemi okupovat, stačí jim, aby zničili Kyjev, to znamená jeho vedení,“ říká pro iROZHLAS.cz politolog Anton Šechovcov.
Trump a Putin mají připravovat dohodu o příměří, potvrzující územní zisky Ruska na východě Ukrajiny, zejména na Donbasu, Rusko si také chce nechat Krym. Zvláštní vyslanec Bílého domu Steve Wittkof už dříve uvedl, že vyřešení statusu okupovaných území je pro ukončení války klíčové a pravděpodobně rozhodne o tom, jak bude konflikt urovnán. Je i podle vás tedy dané téma rozhodujícím faktorem jednání o příměří?
Ano, bude skutečně důležité, jde v podstatě o nejobtížnější otázku pro obě zúčastněné strany. Pokud budou Spojené státy s Ruskem vážně diskutovat o ukončení války, půjde o hlavní téma. Otázky se bezpodmínečně budou muset týkat území, která Rusko momentálně okupuje.
Zelenskyj opakuje, že ztratit pětinu Ukrajiny je nepřijatelné. Domníváte se, že by Kyjev někdy byl schopen jejich dočasnou ztrátu akceptovat?
Otázek se zde nabízí vícero. Jednou je, jak se Ukrajina k okupovaným územím postaví. Může uznat, že pod Rusko budou spadat de facto. Moskva ale chce uznání de iure, legalizaci okupace. A to ne nutně od Ukrajiny, jako spíše od Spojených států.
Myslím, že Kyjev je připraven přijmout fakt, že by území mohla pod Rusko spadat de facto, stav de iure ale nikdy nepřijme. Ne všechny oblasti Rusko také okupuje zcela, ale tvrdí, že mu patří. Ukrajina se jich ale bez boje nevzdá.
V případě Záporožské či Chersonské oblasti Rusko okupuje jen jejich část. Co Putinovi podle něj samotného dává legitimitu je celé připojit k Rusku?
Trvá na tom, že ruská ústava dané regiony považuje za ruské, a proto by je ukrajinské jednotky měly opustit. Moskva se nikdy svých maximalistických cílů ohledně Ukrajiny nevzdala a za veškerými diskusemi jí podle mě jde jen o získávání času.
ANTON ŠECHOVCOV
Působí jako politolog, ředitel Centra pro demokratickou integritu ve Vídni a hostující profesor na katedře mezinárodních vztahů na Středoevropské univerzitě tamtéž. Je autorem několika knih, často publikuje v mezinárodních médiích. Narodil se v Sevastopolu na dnes Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Zabývá se mimo jiné vazbami evropské krajní pravice na Rusko.
Jejím cílem je Ukrajinu zničit, nejde jí o okupaci vybraných území a případně její legitimizaci – to jsou jen různé kroky k vyššímu cíli, jímž je zničení státu. Kreml si hraje s časem, diskutuje o všem, o čem může, používá různé diplomatické triky proti Spojeným státům i Evropě. Tu ale oklamat nemůže, zatímco mnoho lidí v Trumpově administrativě podle mě ano. Pro Moskvu je to hlavně hra, nebere to vážně.
Stačí se podívat na to, co Rusko nabízí, například dočasné pozastavení nepřátelských akcí, pokud Ukrajina dané regiony opustí. Pokud země nebude mít bezpečnostní záruky, znamená to, že v případě, kdy Kyjev své jednotky stáhne a nepokusí se území znovu dobýt, Rusko veškeré své síly zaměří na další regiony – Sumy, Mykolajivskou, Kyjevskou oblast… Je to jen taktika, snaží se oklamat, koho jde.
Cíl: konec Ukrajiny
Přesuneme-li se ještě k samotným obyvatelům daných oblastí – mnozí uvedli, že byli násilně donuceni odejít poté, co odmítli přijmout ruské občanství, nebo že jim Rusové v případě odmítnutí vyhrožovali odepřením zdravotní péče, vzdělání, důchodů a tak dále. Jak pak na občany, kteří ruský pas přijmou, nahlíží Ukrajina?
Kvůli daným potřebám jej přijmout mohou, zároveň si ale ponechat i ten ukrajinský. Kyjev to za zradu nepovažuje. Vidí za ní jen to, když jeho občan dobrovolně spolupracuje s okupačními silami nebo se rozhodne zastávat nějakou vedoucí či manažerskou funkci v ruské okupační správě. Přijetí pasu ale problém není.
Pokud by Ukrajina akceptovala dočasnou ruskou okupaci zmíněných území, co by to prakticky pro místní obyvatele znamenalo? Zelenskyj krok označoval za nepřijatelný, jak jsme zmínili, řada analytiků ale takový scénář vnímá jako něco nevyhnutelného…
Pro mě je stále velmi hypotetický. Řekl bych, že Ukrajina se k daným lidem postaví stejně, jako k těm žijícím v okupovaných oblastech již před rokem 2022. Přechod hranic v Doněcké a Luhanské oblasti byl samozřejmě velmi problematický, místní ale stále mohli cestovat na území kontrolovaná Kyjevem a žádat o důchod a podobně.
Pravděpodobně by tedy znovu fungoval obdobný model. Samozřejmě by ale záleželo i na tom, jak moc je stabilní situace na frontě, jestli mezi oběma stranami neprobíhají boje a tak dále.
Dočasná okupace může trvat měsíce, roky, desetiletí. Nabízí se také rozdíl mezi územími, která Rusko okupuje téměř zcela, a těmi, která jen částečně a po kratší dobu. Jak jsme uvedli, a zmiňuje to často i řada dalších odborníků, Putinovým cílem je, aby Ukrajina zcela přestala existovat. Za jakých podmínek by se mu mohlo podařit v podstatě vymýtit vše ukrajinské?
Záleží na mnoha faktorech. Nejslabším článkem v dané situaci je vláda a vedení Ukrajiny. Kdyby se jej Rusům podařilo na začátku války v únoru 2022 zavraždit, a připomeňme si četné pokusy o atentát na Zelenského, Ukrajina by padla celkem rychle, a to z jednoho konkrétního důvodu, jenž se netýká ukrajinské nezlomnosti.
Problémem by byla dezorientace, zmatek, absence vojenské podpory ze Západu, tedy minimálně ne v takové míře, jaká přišla.
Pokud by totiž neexistovala ústřední vláda kontrolující přívod zbraní tak, aby se nedostaly do ruských rukou, žádné by nebyly a nevěřím, že partyzánská válka by se shledala s úspěchem. Pokud vím, v okupovaných oblastech probíhaly přípravy na takzvané stay-behind networks, pokusy o ukrajinský odpor, ale ty moc nevyšly.
Podíváme-li se na to, co se stalo v obsazených oblastech, či na územích blíže k Chersonu, Krymu, i přes určité naděje tam žádná obdobná resistence neexistuje. Minimálně se neděje do takové míry, aby to pro Rusy představovalo skutečný problém.
Zničení Ukrajiny tedy podle mě zůstává proveditelné, pokud se Moskvě podaří například spáchat atentát na její vedení. Rusové ve skutečnosti nemusí celou zemi okupovat, stačí jim, aby zničili Kyjev, to znamená jeho vedoucí představitele. Myslím, že taková možnost je bohužel stále ve hře, byť neříkám, že nutně jde o pravděpodobný scénář.
Cena za suverenitu
Nedávno jsem četla zprávu o možné podobě budoucnosti okupovaných regionů. Uvádí se v ní, že reintegrace by se měla zaměřit na dlouhodobé sociální a ekonomické oživení osvobozených oblastí, a že proces by se měl vyhnout ukvapeným řešením, která by mohla obyvatele stigmatizovat. Jak by tedy měl z vašeho pohledu probíhat?
Nemyslím, že by k něčemu takovému mohlo v dohledné době dojít. Možná v případě Záporožské či Chersonské oblasti… Rusové se ale nikdy nebudou chtít vzdát pozemního přístupu na Krym, což znamená, že je stále potřebují mít pod kontrolou.
Nejlepší scénář, v jaký může Ukrajina nyní reálně doufat, je zamrznutá frontová linie. Momentálně ale nemá žádné kapacity k tomu, aby území znovu dobyla. Vůči Rusku může samozřejmě přijít s nějakým neočekávaným zvratem, ten ale nyní nevidím jako realistický.
Jak složité podle vás pro Ukrajince bude, ať už ty, kteří museli dotyčná území opustit, nebo i ty žijící v jiných částech země, přijmout, že přibližně pětina jejich území může po určitou dobu zůstat pod ruskou správou? Jak nahlíží na to, že by to mohla být cena, kterou by museli zaplatit za přežití jako suverénní stát?
Jestli se nepletu, asi polovina populace skutečně chápe, že takto daná cena může vypadat, zároveň vždy samozřejmě budou i tací, kteří ji jako oběť nepřijmou.
Ukrajina nic podobného ve své moderní historii nezažila, podíváme-li se ale obecně na dějiny Evropy, národům se takové změny děly a přežily, i když v menších formách, uveďme kupříkladu Maďarsko. Ukrajina část území zase získala po druhé světové válce od Polska, to zase část od Německa.
V průběhu dějin tedy vidíme, že k podobným událostem čas od času dochází, a spíše než se držet všech území je důležité samotné přežití národa jako takového. Jde o tragédii, ale i z nich a dalších traumat se historie tvoří, tomu se nedá vyhnout.