Zapojil se do bojů na Donbasu, kvůli ostnatému drátu si ukousnul nohu. Teď si pes Vasja užívá penze

Černosrstý Vasja, který náleží k rase cane corso, se před lety potuloval po Ternopilu na západní Ukrajině. Zubožený a zraněný se tehdy nalepil na Romana, který si ho vzal domů. Pes ze začátku nechtěl přijímat potravu ani vodu, nakonec si ale dal říct.

„Bývalý páníček ho chtěl oběsit, doteď nevíme proč,“ uvedla současná majitelka Vasji Anastasija Zaveruchová. Psa pojmenovali Vasja, protože na jméno zareagoval, když takto Roman oslovil svého známého.

Když Roman před několika lety podepsal kontrakt s ukrajinskou armádou a odjel sloužit na Donbas, vzal Vasju s sebou, protože pes „by bez něho nepřežil“, vysvětlila Anastasija. Vasja se sice do bojů nezapojoval, zlepšoval ale vojákům náladu a nevadily mu ani rány při výstřelech a výbuchy. Vojáci si ho tak oblíbili, že mu vyrobili i neprůstřelnou vestu.

Léčba v Polsku

V listopadu roku 2021 ale Vasja zmizel. Vojáci tehdy dokonce nasadili výzvědné drony, aby ho vypátrali. Po nějaké době se jim ho skutečně podařilo nalézt a zjistit, že se zamotal do drátu poblíž demarkační linie.

Roman se chystal za Vasjou vypravit a jeho kamarádi z fronty ho v tom nehodlali nechat samotného. Vasja se ale nakonec vrátil sám. Odhryznul si tlapku a připlazil se.

Tehdy ho vojáci na nosítkách odnesli do nejbližší obce k veterináři. Když už pak nebyl v ohrožení života, byl vyslán zpět do Ternopilu. „Doma byl téměř rok. Zkusila jsem pro něj sehnat protézu. Objednala jsem ji v Bulharsku, ale nepřišla. Potom jsem narazila na informaci o ženě z Polska, která hledala nové majitele pro opuštěná zvířata z Ukrajiny,“ uvedla Anastasija.

❤️Песику з розвідки морської піхоти встановили протез



Пес Вася породи кане-корсо декілька років служив у розвідці морської піхоти. Одного дня на фронті він потрапив у пастку й заплутався в дроті поблизу ворожих позицій.



Nakonec spolu s touto ženou odvezla Vasju do Polska na rehabilitaci. Vasjovi se dostalo veškeré léčby zdarma. „Proplatili nám i cestu do Polska,“ vzpomíná majitelka. Léčba zahrnovala operaci i pooperační fyzioterapii s každodenními masážemi. Protéza, kterou Vasja získal, stojí od 500 do 1000 eur (od zhruba 11 700 korun do 23 400 korun).

Na Vasjův návrat na Ukrajinu čekala Anastasija netrpělivě spolu se svým pětiletým synem. Roman dál slouží v armádě. Ani po návratu domů ale Vasja nemá vyhráno. Musí si na protézu zvyknout, což se mu daří zatím jen obtížně. Podle Anastasiji je možné, že kvůli stresu z neustálých explozí při raketových útocích si bude zvykat déle, než je obvyklé.

„Sousedé se k Vasjovi chovají jako k hrdinovi. Vasja si všiml, že jsou z něho všichni celí pryč, a stal se z něj manipulátor. Vyžaduje hodně pozornosti a chová se spíš jako koťátko. Jsem si ale jistá, že kdyby bylo potřeba ochránit někoho z rodiny, okamžitě zareaguje,“ myslí si Anastasija.