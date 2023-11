Ukrajinu čekají rozsáhlé opravy. Některé silnice, domy nebo elektrárny se daří spravovat průběžně, a to i během neutichajících bojů. Ale kompletní obnova a restart země vyžaduje předně stažení ruských invazních jednotek a pak realizaci dlouhodobých plánů.

„Aktivity spojené s rekonstrukcí mají za cíl dát ukrajinské společnosti vizi, jak by jednou mohla země vypadat. Když Ukrajinci mluví o rekonstrukci, myslí rekonstrukci duchovní, kulturní i společenskou,“ upozorňuje pro iROZHLAS.cz David Stulík. Nyní působí na ministerstvu zahraničních věcí v odboru východní Evropy, zaměřuje se primárně na Ukrajinu, strávil ale také dvanáct let jako diplomat Evropské unie v Kyjevě na pozici tiskového a informačního mluvčího pro delegaci EU.

Ukrajinci by rádi žili v „zemi budoucnosti“. Hodně investují do digitalizace nebo získávání nových zdrojů energií. Aktuálně ale na jejich území dopadají ruské rakety a vojáci za sebou nechávají zpustošenou zemi.

