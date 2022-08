ONLINE: ‚Devět tisíc padlých hrdinů.‘ Ukrajina zveřejnila ztráty svých vojáků ve válce s Ruskem

Zvrhlý Západ je fikce. Potratů, rozvodů i alkoholismu je v Rusku mnohem víc, míní Halík

Hlavním důvodem současné ruské agrese na Ukrajině je to, že Rusko je v situaci hospodářské, morální i demografické krize. V pořadu Leonardo Plus to řekl katolický kněz a teolog Tomáš Halík.