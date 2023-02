Vděk Ukrajiny je silný. Místní nám děkují, jen co slyší češtinu, popisuje náměstek ministra zahraničí

Česká republika patří mezi významné partnery Ukrajiny v poskytování pomoci po ruském vpádu, ať už se jedná o humanitární podporu či obnovu infrastruktury. Další pomoc by mohla směřovat do oblasti urbanistiky, říká náměstek ministra zahraničí Jaroslav Kurfürst: „Spolupráce s Ukrajinou může z naší strany probíhat i na úrovni úprav měst a architektury. Je to nutné pro obnovu země.“ Kyjev 11:19 9. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obytný komplex v Dnipru poničený ruským raketovým útokem | Foto: Clodagh Kilcoyne | Zdroj: Reuters

Mise českého ministerstva zahraničí a ministerstva obrany v Dněpru zažila letecký poplach, který diplomatickou část delegace donutil uchýlit se do podzemí zdejší radnice. Rozhovory s vedením města byly o to neformálnější, přiznává náměstek ministra zahraničí Jaroslav Kurfürst.

„Za poslední dobu zde bylo minimum delegací, pokud vůbec nějaká. Pokud Česká republika deklarovala zájem soustředit se více na obnovu Dněpropetrovské oblasti, tak je podle mě klíčové, když tady partneři vidí náš zájem. Naše delegace je opravdu velká a v tom řídkém mezinárodním provozu, který tady v tuto chvíli je, je to z jejich strany velmi zaznamenáníhodné,“ přibližuje Kurfürst a dodává:

„Tu obrovskou vděčnost jsme cítili z každého jednání, které jsme tady měli.“

Česko pomáhá obnovit poškozenou energetickou infrastrukturu Dněpropetrovské oblasti a dodává humanitární pomoc. Je to nasnadě, protože oblast přímo sousedí s válečnými zónami, Donbasem na východě, Záporožím na jihu a Chersonskou oblastí na jihozápadě. Nejen o tuto pomoc mají ve městě Dnipro zájem.

„Starosta Dnipra projevil zájem například o spolupráci v oblasti urbanistiky a architektury. Velká obnova Ukrajiny, která jednoho dne přijde, by měla znamenat vkročení do nového věku technologicky i po stránce modernizační. Z diskusí s našimi architekty a urbanisty vím, že máme co nabídnout. Například nemocnice, v tom je Dnipro exponováno. A my umíme dodávat zdravotnická zařízení,“ zmiňuje Kurfürst.

Pohlídat si projekty

Jedním z neustále přítomných problémů na Ukrajině je korupce. Západní partneři Ukrajiny si musí sami ohlídat, jak to s projekty, kterých nebude málo, dopadne.

„V tomto ohledu pracujeme s osvědčenými partnery. Je to například Člověk v tísni, což je organizace, s kterou jsme schopni velmi efektivně spolupracovat a která je transparentní. Má mechanismy na to, aby všechny věci probíhaly v pořádku,“ říká Kurfürst.

„V létě jsme identifikovali projekty a po půl roce vidíme, že peníze nebyly rozkradeny. Je tady operační sál, na kterém se operují zranění vojáci z fronty. Čili jsme schopni kontroly. Když se partner ukáže jako solidní, tak s ním můžeme ve spolupráci pokračovat dál. Kdyby se vyskytla nějaká nesolidní věc, tak bychom to okamžitě řešili.“

Vděk za českou pomoc

Ukrajinci dávají najevo vděk, vyzdvihuje náměstek Kurfürst:

„Atmosféra je nesmírně pozitivní. Já jsem se tady nepotkal s člověkem, který by nezačal náš rozhovor tím, že opravdu České republice děkuje. A to jsou i lidé, se kterými člověk aktivně nevstoupí do kontaktu. Například jdou kolem kupé ve vlaku a zaslechnou češtinu, tak okamžitě mají potřebu do kupé přijít a poděkovat České republice, české vládě a Čechům za to, že jsme je v těžké chvíli podpořili.“

„Je to jednoznačně pozitivní. Je to až emocionální a z jejich strany upřímné a silné," dodává.