Češi dovezli další vybavení na východ Ukrajiny. Potřebné jsou sanitky, nosítka a plicní ventilátory

Říká se, že dobrá pomoc je rychlá pomoc – dvojnásob to platí v případě válečných konfliktů. Skupina českých dobrovolníků ze sdružení Team 4 Ukraine, neboli Tým pro Ukrajinu, se už pokolikáté vydala na východ, tentokrát až na úplný východ Ukrajiny až do Donbasu. Vezli tam s sebou tři sanitky a spoustu další pomoci, kterou předali ukrajinské armádě. Od zpravodaje z místa Kramatorsk 11:00 30. září 2022

Celá skupina českých dobrovolníků z organizace Tým pro Ukrajinu přenocovala ještě v jednom z měst v Dněpropetrovské oblasti. Večer velitel celého tohoto zájezdu Honza Heřmánek vydal instrukce nebo spíš popsal, co se vlastně bude dít.

„V 5.45 vstáváme, v 6.20 budeme připravení v autech a v 6.30 odjíždíme. Pojedeme do Kramatorsku a do nemocnice poblíž.“

České sanitky a dodávky s přístroji a léky přijeli do Pokrovsku v Donbasu. „Vykládá se tady zdravotní materiál pro polní nemocnici, nosítka, obvazy, sterilní krytí na rány. Budou se vykládat zdravotní přístroje, co jsme získali od doktorů a nemocnic z Česka na podporu dechu, defibrilátory, zdravotní materiál pro první pomoc na polních obvazištích a pro záchranáře v poli.“

České sanitky a dodávky s přístroji a léky přijeli do Pokrovsku v Donbasu | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Materiálu je šest plných dodávek, z toho tři sanitky. Zdravotnických nosítek vyrobených v Česku tady je 50 kusů. Člen Týmu pro Ukrajinu Jirka podle svých slov získal přístroje od doktorů a jeho úkolem bylo je přivézt.

„Některé zkratky, kterými jsme jeli, byli opravdu výživné. Mám tady čtyři plicní ventilátory, defibrilátor, měřák pulzu a životních funkcí a několik kusů oxymetrů. Vyhlásili jsme sbírku na sociálních sítích a ozvalo se nám několik hodných doktorů, že mají zařízení, co nám poskytnou,“

„Nemám u sebe celý seznam jmen a nerad bych někoho vynechal, spíš bych to nechal na písemné poděkování. Hlavní, kdo to organizoval, je Ondra Černý z Liberce. Je to kardiolog a pomohl nám s kontrolou vybavení, za to mu patří náš dík, protože to zachrání spoustu životů.“

V místních nemocnicích jsou potřeba zejména nosítka a plicní ventilátory | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Tady na této základně v nemocnici potřebují, jak říká velitel, akutně nosítka pro zraněné vojáky, takže jim čeští dobrovolníci předávají 20 kusů. Nejdůležitější jsou ale plicní ventilátory.

Přebírá to tady jak velitel této posádky, tak také Irina Košlická, která má na starosti zabezpečení. Děkuje za pomoc, říká, že je strašně důležitá, protože znovu začíná epidemie covidu. Plicní ventilátory se budou hodit a oni nemají tolik peněz, aby si je koupili.

Přijeli jsme na jednu ze základen v Kramatorsku předat sanitku, ale neobešlo se to bez určitých byrokratických průtahů, protože i ve válce jsou potřeba papíry a razítka.

„Teď jsme v rychlosti věděli, že s administrativou je to náročnější. Museli jsme vyplnit papíry, že jsme skutečně ta vozidla předali. V sanitce je základní vybavení. Jsou tam nosítka, trauma křeslo, samozřejmě houkačka, blikačky a rozvod na kyslík. Je plná nosítek na odnos zraněných z boje a má další základní lékařské vybavení.“

Český Team 4 Ukraine přivezl pomoc a sanitku do Kramatorsku, krátce po ranním ruském útoku na město. pic.twitter.com/GY51jyq6Gc — Martin Dorazín (@mdorazin) September 29, 2022