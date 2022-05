Narodili se v Americe, teď v kroji objíždějí Spojené státy a vybírají peníze na pomoc Ukrajině

„Neplačte pro mne, pokud v boji zhynu, jdu bránit naši Ukrajinu,“ zní v ukrajinštině z pódia sálu střední školy ve městě Medina na předměstí Clevelandu. Asi dvacet hráčů na tradiční ukrajinský nástroj oblečených do ukrajinských krojů tu rozeznívá struny a zpívá Američanům, kteří zaplatili dobrovolné vstupné 10 dolarů.

„Na Ukrajině je síť hráčů na banduru, které známe a o kterých víme, že teď trpí. Museli opustit své domovy v Charkově, Černijevu, v Kyjevě. Odejít z univerzit, kde učí. Někteří opustili zemi. Členové naší skupiny jim napřímo posílají peněžní dary,“ říká mi Oleh Mahlay, umělecký ředitel a dirigent souboru, který funguje na bázi dobrovolnictví.

Každý člen má svou vlastní práci, která ho živí. Ve volném čase společně objíždějí Ameriku a zvlášť teď s jasnou vizí pomoci Ukrajině.

„Většina z nás má k Ukrajině přímé vazby. Naši hráči na banduru se tam narodili nebo z Ukrajiny přišli jejich rodiče nebo prarodiče. Máme mezi námi i ukrajinského Kanaďana čtvrté generace. Já osobně jsem se narodil tady v Clevelandu, moji rodiče sem přišli po druhé světové válce. Ale mám pořád rodinu v Kyjevě a moje manželka je na západní Ukrajině. I kolegy, kteří jsou mi blízcí, mám v Kyjevě, Lvově i ve zbytku země. Naštěstí jsou všichni zatím v bezpečí. Ale je to těžké. Svět teď vidí, co znamená ruská invaze na Ukrajinu.“

Návštěvníci koncertu hráčů na banduru Ukrajincům přispěli dobrovolným vstupným v doporučené výši 10 dolarů | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Sálem zní nejen staré ukrajinské písně – jedna o chlapci, co se loučí s rodiči a vyráží na východ země do boje, vznikla před šesti lety po ruské anexi Krymu a po začátku války o Donbas.

„Je to součástí naší mise. Je to pro nás velmi osobní – týká se to naší rodiny, našeho dědictví, naší kultury. A bohužel vidíme, že se historie opakuje. Vidíme to i v té hudbě. Některé naše písně jsou sto let staré, ale bohužel jsou i dnes aktuální. Doufejme, že tohle bude šance, aby se Ukrajina nadobro zbavila vojáků a vlivu Moskvy a dál pracovala na rozvoji svobodné a demokratické společnosti. Je to důležité pro Evropu i pro svět,“ myslí si umělecký ředitel Ukrajinského sboru banduristů v Americe Oleh Mahlay a vnímá, že hrůzy ruské války na Ukrajině zvýšily zájem o ukrajinskou otázku i o akce jeho souboru mezi těmi Američany, kteří jinak k Ukrajině žádný osobní vztah nemají.

„Rozhodně. Je to ohromující, kolik Američanů bez vazeb na Ukrajinu teď této zemi pomáhá. Tento dobročinný koncert se koná z iniciativy agentury, která nás oslovila a nemá s Ukrajinou nic společného. Ale chápou, co se tam děje, a hluboce to na ně zapůsobilo,“ povídá šéf ukrajinských banduristů v Americe Oleh Mahlay a vyhlíží blížící se větší koncert v Clevelandu a na podzim mnoho dalších, třeba v New Yorku.

Větší koncert sboru se uskuteční v červnu, další budou pokračovat třeba v New Yorku | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas