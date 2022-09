Další podpora Ukrajině, Spojené státy schválily balík pomoci za 600 milionů dolarů

ONLINE: Hroby a dřevěné kříže v lese. V osvobozeném Izjumu našli provizorní pohřebiště s 440 těly

„Je to pro mě opravdu šokující a hrůzné. Je to zločin proti lidskosti. V civilizovaném světě v roce 2022 by to tak nemělo být,“ okomentoval nález náčelník policejního oddělení.