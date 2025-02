Porošenko uvedl, že na něj Kyjev uvalil sankce. ‚Zelenskyj zasadil kolosální ránu vnitřní jednotě,‘ řekl

Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko uvedl, že na něj ukrajinská Rada národní bezpečnosti a obrany (RNBO) uvalila sankce. Obvinil zároveň svého nástupce v úřadu prezidenta Volodymyra Zelenského z toho, že za tímto krokem stojí. Napsala to agentura Reuters. Zelenskyj ve svém pravidelném poselství národu bez podrobností uvedl, že RNBO učinila rozhodnutí, které zveřejní ve čtvrtek. Kyjev 6:44 13. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinci bohatého podnikatele Porošenka zvolili do čela prozápadní vlády v roce 2014 | Foto: Zdeňka Trachtová | Zdroj: Český rozhlas

Porošenko krok Rady národní bezpečnosti a obrany proti své osobě označil za protiústavní a politicky motivovaný. Politik, jenž stojí v čele největšího opozičního bloku v ukrajinském parlamentu, podrobnosti sankcí nezveřejnil, ale tvrdil, že za akcí stojí osobně současná hlava státu, píše Reuters.

Ukrajinská tajná služba odhalila ve svých řadách vysoce postaveného zrádce. Posílal informace Moskvě Číst článek

„Zelenskyj dnes zasadil kolosální ránu naší vnitřní jednotě, která... byla naší hlavní zbraní v boji proti agresorovi,“ uvedl Porošenko s odkazem na válku, kterou proti Ukrajině rozpoutalo před takřka třemi roky Rusko.

„Bráníme náš stát a obnovujeme spravedlnost: Každý, kdo podkopal národní bezpečnost Ukrajiny a pomohl Rusku, musí být pohnán k zodpovědnosti,“ uvedl současný prezident Zelenskyj.

„Miliardy, které byly vydělané v podstatě zaprodáním Ukrajiny, ukrajinských zájmů, ukrajinské bezpečnosti, musí být zmrazeny a musí být použity na ochranu Ukrajiny a Ukrajinců,“ dodal Zelenskyj. Porošenka nezmínil.

Ukrajinci bohatého podnikatele Porošenka zvolili do čela prozápadní vlády v roce 2014 poté, co demonstranti v Kyjevě svrhli proruského prezidenta Viktora Janukovyče, který utekl do Ruska.

Návrat k ukrajinským hranicím před rokem 2014 je nerealistický, tvrdí ministr obrany USA Číst článek

Moskva vzápětí anektovala ukrajinský poloostrov Krym a podpořila separatisty na východoukrajinském Donbasu v boji proti ukrajinské armádě. Zelenskyj Porošenka porazil ve volbách v roce 2019, kdy slíbil vypořádat se s korupcí a vlivem oligarchů v zemi.

Porošenko byl poté vyšetřován kvůli podezření z vlastizrady či z financování terorismu. Úřady ho podezíraly v případu, který se točil kolem nákupu uhlí z území ovládaného proruskými separatisty v oblasti Donbasu. Porošenko vinu odmítl.