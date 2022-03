Politolog Šír: Plány na bleskové uchvácení Kyjeva selhaly, Rusko ale nenasadilo všechny jednotky

Bleskové uchvácení Ukrajiny, ke kterému podle odhadů směřovaly plány Ruska, se nekoná. Ukrajinci zatím odolávají a Rusům přibývají ztráty na životech i na technice. „Fakt je, že Rusové nenasadili všechny jednotky, které mají shromážděny při hranicích s Ukrajinou,“ řekl Radiožurnálu politolog Jan Šír z katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozhovor Praha 12:11 1. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Politolog Jan Šír | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Jak vidíte situaci na bojišti? Je pomalejší postup ruských sil, pokud je tedy pomalejší, po zahájení invaze odrazem nějaké chybně zvolené taktiky nebo špatného stavu bojové techniky, nebo co to znamená?

Domnívám se, že prvotní plány, které už evidentně směřovaly k bleskovému uchvácení Kyjeva, selhaly. V tomto ohledu ruský operační postup určitě musí být úměrně vývoji situace dále modifikován tak, aby Rusko bylo schopno dosáhnout alespoň některých z cílů, které si převzalo. Ale pravda je, že bez ohledu na nedostatky ruské armády a vynikající vojenský duch Ukrajinců, kteří jsou nadále odhodlaní klást odpor, je fakt, že Rusové nenasadili všechny jednotky, které mají shromážděny při hranicích s Ukrajinou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor z politologem Janem Šírem z katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy

Stejně tak je fakt to, že je stále možnost, že se ve větší míře do konfliktu zapojí ozbrojené síly Běloruské republiky. A Rusko má samozřejmě ještě kam eskalovat. Nicméně se ukazuje, že Rusové, aby dosáhli svých cílů, tak budou muset dále eskalovat, což s sebou ponese důsledky mimo jiné pro obyvatelstvo nacházející se v zóně konfliktu.

Sledujeme také pokusy o nějaká jednání nebo tedy první pokus o jednání mezi ukrajinskou a ruskou stranou. Ale když to řekneme se značnou dávkou cynismu, Rusko asi z této války nemůže odejít a nic nezískat ani vojensky.

To je to největší riziko, které přetrvává. Protože aby si Rusové něco odnesli v případě, že Ukrajinci nebudou ochotni přistoupit na ruské požadavky, tak budou muset eskalovat.

Rusko podle ukrajinské armády přišlo o více než 5700 vojáků. Moskva žádná čísla o ztrátách nezveřejňuje Číst článek

Když se podíváme, co všechno tedy zatím mají Rusové ještě pro další vojenskou operaci nebo pro její pokračování k dispozici, co si třeba nechávají v záloze?

Nechávají si v záloze ničivější prostředky a způsoby vedení boje. Včera (28. února, pozn. redakce) přišly informace o tom, že byl v městečku Ochtyrka v Sumské oblasti zlikvidován ropný sklad a podle záběrů, které máme k dispozici, narážím teď na videozáběry, jejichž autenticita je ověřená, tak nelze vyloučit, že byla použita termobarická zbraní, což by znamenalo zásadní eskalaci probíhajícího konfliktu.

Rusové standardně vyhrožují tím, že může dojít k nějakému incidentu s použitím chemických zbraní a víme, že podobných způsobů už se neštítili v Sýrii ani jinde v Evropě, pokud jde o ty jednotlivé atentáty pomocí Novičoku. Takže si myslím, že prostředků, ke kterým mohou sáhnout, je tady vícero a to, že se jedná samozřejmě o barbarství, zakázané prostředky a způsoby boje, to je v kontextu ruské kampaně a ruského povědomí o té kampani, obávám se, podružné.