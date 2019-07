‚Nové tváře s novými názory‘. Strana ukrajinského prezidenta s náskokem míří k volebnímu vítězství

Po zveřejnění předběžných výsledků Zelenskyj řekl, že prioritou vlády bude ukončit konflikt v Donbasu a boj s korupcí. „Není to jen velká důvěra, je to velká odpovědnost pro mne osobně i pro celý náš tým,“ řekl Zelenskyj a dodal, že „Ukrajince nezradí“.

Zelenského strana podle předběžných průzkumů vyhrála volby na Ukrajině, má mít více než 40 % Číst článek

„Volila jsem stranu Sluha lidu, protože to jsou nové tváře s novými názory a Zelenskyj je člověkem, který v politice nebyl. Nepochází ze systému. A to je dobře, protože se do ničeho nezapletl, s nikým není spojený, není ničím kmotrem. Je to nezávislý člověk. Alespoň tak se mi to zdá a možná, že se mu jeho plány podaří uskutečnit. Budeme doufat,“ popisuje své důvody Teťána, která i v jarních prezidentských volbách hlasovala pro Zelenského.

Stejně tak pro něj hlasovali i mladí manželé Jevgenij a Karina. Podle nich je ale Zelenskyj brzy zklamal.

„Je u moci jenom 60 dní. Vím, že na hodnocení je to málo, ale za tu dobu podnikly silové struktury dva útoky na náš byznys. Vedl je člověk, kterého tam dosadil Zelenskyj. Zabýváme se alternativní energetikou. Přišel k nám Zelenského člověk a úplně otevřeně požadoval, abychom mu předali podíl v naší firmě. Oznámili jsme to policii, ale uplynuly dva týdny a nic se neděje. Řekl jsem mu, aby si uvědomil, že je státním úředníkem, který nesmí podnikatele ohrožovat. Odpověděl, že je mu to jedno,“ vysvětluje Jevgenij.

Ani jeden takového Sluhu lidu nechtějí, a proto v neděli volili protestně. Jeden hlas dali straně HOLOS lídra ukrajinské nejpopulárnější rockové skupiny Okean Elzy Svjatoslava Vakarčuka. A druhý hlas hnutí bývalého gruzínského prezidenta a gubernátora Oděské oblasti Michaila Saakašviliho.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak a proč Ukrajinci volili v předčasných volbách, zjišťoval reportér Radiožurnálu Martin Dorazín

„Je to zkušený člověk a zcela prokazatelně pro svou zemi něco vykonal. Dobré výsledky jeho práce jsou ve vývoji Gruzie vidět dodnes. A u nás to je teď jenom samý populismus,“ dodává Jevgenij.

Výsledky voleb těmto dvěma mladým Ukrajincům splnily představy tak napůl. Saakašvili se do parlamentu nedostal. Budou tam mít muzikanta Vakarčuka, který ale s největší pravděpodobností vytvoří vládní koalici se stranou Sluha lidu Volodymyra Zelenského.

Ukrajinské volby probíhaly v zásadě klidné atmosféře s výjimkou výstřelků, které volby v této zemi provází vždy. V jednom případě si volič vzal pro jistotu i pistoli, jinde zapomněli klíče od volební místnosti, v Kyjevě pak například předseda komise přetáhl večírek a dostavil se ve stavu, kdy nebyl schopen řídit volební proces.

Volby v Kyjevské oblasti. | Foto: Konstantin Černičkin | Zdroj: Reuters