Jaký bude Zelenskyj prezident? ‚Zatím můžeme soudit jen z jeho uměleckých vystoupení,‘ říká politolog

Bouřlivé nadšení po oznámení volebních výsledků už ve štábu Volodymyra Zelenského opadlo. Ukrajinský komik Volodymyr Zelenskyj se připravuje na nástup do úřadu. Musí rychle přejít z virtuální reality televizních studií do skutečného světa, ve kterém na východě země pokračuje válka, zemi sužují korupce a chudoba. Kyjev 7:06 24. dubna 2019

Politolog Vitalij Portnikov vidí hned několik příčin, proč téměř tři čtvrtiny voličů daly v neděli svůj hlas showmanovi. První faktorem podle něj je, že na Ukrajině vládne všeobecná únava z tradiční politiky i z pětileté války.

„Naše obyvatelstvo si sice upřímně přeje, aby válka skončila, ale neví, jakými prostředky toho dosáhnout. A taky si myslí, že ji lze ukončit pouhou změnou vnitřní politiky a nebere v úvahu, že je tu i země-agresor,“ vysvětluje pro Radiožurnál.

Právě Zelenského vystupování směrem k Rusku prý může zemi způsobit nemalé problémy. „Moc nechápe, v jaké situaci se ocitl. Vezměte si jeho první prohlášení. Vyzval všechny, aby se podívali, že v postsovětském prostoru jsou svobodné volby a vítězství herce možné,“ přibližuje Portnikov.

„Pro ruského prezidenta se taková slova rovnají vyhlášení války, nebo přinejmenším začátkem opravdu tvrdé konfrontace.“

Životní úroveň

Zájem ukrajinských voličů o druhé volební kolo byl o procento vyšší, než tomu bylo před třemi týdny v kole prvním.

Podle Portnikova to může být také tím, že životní úroveň se už nějakou dobu nezlepšuje. „Mnoha lidem nedochází, že sociální problémy jsou důsledkem jejich volby v minulých desetiletích. Neuvědomují si, že volili politiky, kteří žádné reformy neprováděli.“

Ukrajinci by se podle něj chtěli mít dobře hned a žádají to po státu. Ten by jim měl místo sociálních záruk ale nabídnout spíše možnosti. „To je ale věc reforem na dlouhá léta. Pokud vůbec začnou,“ dodává Portnikov.

Tabula rasa

Ne všichni si jsou vítězstvím Zelenského jistí. Obávají se jeho kompetencí nebo - v kontrastu s Portnikovými slovy - toho, že bude jako prezident směrem k Rusku příliš vstřícný.

„Nemáme k dispozici úplný obraz této osobnosti jako prezidenta. Zatím můžeme soudit jen z jeho uměleckých vystoupení, která v mnoha Ukrajincích vyvolala obavy, že Zelenskyj bude potlačovat ukrajinštinu, že se pokusí zastavit dekomunizaci společnosti a proces vzniku národního státu,“ říká politolog z Carnegieho centra Mychajlo Basarb.

Petříček: Výsledky voleb naznačují, že Ukrajinci chtějí v politice trochu čerstvého větru Číst článek

Inaugurace prezidenta se má konat nejpozději 3. června. Zelenskyj tak má pár týdnů na to, aby se na úřad připravil. Hned ze začátku ho přitom čeká náročné rozhodování, musí zaujmout stanovisku k ruskému postoji, že od prvního června zakazuje vývoz ropných produktů na Ukrajinu.

„Jaká bude reakce prezidenta Zelenského? Řekne, že Ukrajina bude diverzifikovat zdroje dodávkami ropy a plynu z Polska, Slovenska či jiných evropských zemí? Nebo řekne, že je nutné jet do Moskvy a tam vyjednávat? Bude argumentovat energetickou nezávislostí na Rusku nebo tím, že hlavní je, aby benzín a nafta byly co nejlevnější, a proto musí jet k Putinovi a mluvit s ním?“ ptá se Basarb.

Názory se různí. Shodují se ale v tom, že zatím toho o novém prezidentovi moc nevědí a že by tudíž měl co nejdříve vystoupit a podrobně vysvětlit své politické představy.