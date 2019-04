Další průzkum potvrzuje náskok Zelenského, volilo by ho přes 70 procent lidí. Porošenka čtvrtina

Další průzkum potvrdil vedení Volodymyra Zelenského před druhým kolem prezidentských voleb na Ukrajině. Vítěz prvního kola podle nejnovějšího průzkumu vede nad dosavadním prezidentem Petrem Porošenkem s náskokem více než 46 procentních bodů. Vyplývá to z průzkumu Kyjevského mezinárodního sociologického institutu, který se zveřejnil v úterý. Kyjev 20:27 16. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezidentský kandidát Volodymyr Zelenskyj | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

Pro Volodymyra Zelenského, který vyhrál první kolo voleb se ziskem 30 procent hlasů, by podle průzkumu ve druhém kole hlasovalo 72,2 procent rozhodnutých voličů. Jeho konkurenta Petra Porošenka, který se pokouší o obhajobu mandátu, by volilo 25 procent lidí, 2,4 procenta by pak do urny hodilo neplatný hlas.

V průzkumu odpovídalo 2004 respondentů od 9. do 14. dubna. Určitě prý odvolí 54 procent lidí, dalších 19 účast zvažuje.

Zelenskyj má nejvyšší podporu na východě a na jihu země, vyhrál by ale ve všech regionech, v Donbasu by ho volilo dokonce 91,4 procent respondentů.

Kandidáty by ještě před druhým kolem měla čekat televizní debata. Do volebních místností vyrazí obyvatelé Ukrajiny v neděli 21. dubna.

Vítězství Zelenského předvídá i průzkum sociologické služby Rating z 5.-10. dubna: přiřknul mu 71,4 procent hlasů, kdežto Porošenkovi 28,6 procent.

Nižší podporu pak měli kandidáti podle týden starého průzkumu Razumkovova centra – Zelenského by volilo 49,3 procent lidí, Porošenka 20,6 lidí. Podle ankety se ještě pětina Ukrajinců pro kandidáta nerozhodla.