‚Jeden padlý generál neznamená padlou armádu.‘ Analytik nastiňuje vývoj ukrajinské protiofenzivy

Ukrajinská protiofenziva začala. Na její hodnocení je podle bezpečnostního a vojenského analytika Michaela Rasky ještě příliš brzy. Širší obraz už ale vidět můžeme. „Když si spojíme všechny body, je vidět, že se něco děje, že přišla další fáze konfliktu," popisuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz odborný asistent z Nanyang Technological University v Singapuru. Rozhovor Praha/Singapur 5:00 10. června 2023

Jak teď ukrajinská armáda mění taktiku?

Ukrajinci musejí situaci využít na maximum, vytěžit z toho co nejvíc. Ukrajincům se podařilo získat nové zbraně a techniku, díky vojenské pomoci ze zahraničí posílili. Vrátili se jim také vojáci, kteří se cvičili na Západě, a udělali z nich nové jednotky. A zatřetí dali dohromady nový plán.

Tyto tři věci se spojily a oni to teď musí využít na maximum. Zároveň musejí být odhodlaní. Není to ofenziva na jeden nebo dva dny, je to dlouhodobý plán. Nebude hotovo za týden nebo dva.

Tlak na Rusy musí vyvíjet neustále, dlouhodobě, aby v určitý moment mohli prolomit ruskou obranu.

Můžeme už teď nějak hodnotit jejich bojové úsilí?

Na to je ještě brzy. Můžeme říct, že protiofenziva začala, ale nedá se vůbec říct, zda se vyvíjí dobře, nebo špatně.

Na jedné straně vidíme, že se jim podařilo prolomit na určitých místech ruské pozice, jindy ale slyšíme, že mají problémy s postupem, takže hodnotit – a hlavně vyvozovat jakékoliv závěry – je v tuto chvíli těžké.

Učit se a přizpůsobit

Kdy bude o vývoji situace jasněji?

Řekl bych, že dejme tomu do měsíce se uvidí, příští týdny ukážou. Konflikt, který trvá skoro rok a půl, se právě vyvíjí do další fáze. Není to ale jen o těch nových zbraních nebo výcviku, je důležité, že Ukrajinci sami vyvíjejí aktivitu proti Rusům.

Je důležité říct, že obě strany se od sebe navzájem učí. Ukrajinci se adaptovali na to, co podnikají Rusové, a naopak. Větší výhodu má teď ten, kdo se dokáže lépe, rychleji a flexibilněji přizpůsobit.

Obě strany třeba používají drony, ale jak je využívají a jak to dokážou propojit s fungováním dalších jednotek, to je ta adaptace a inovace. Důležité také je udržet zásobování a celý ten řetězec podpory. Vstupuje do toho tedy logistický a organizační faktor.

Můžeme něco konkrétního usuzovat ze zpráv, které přicházejí z fronty?

Musíme si uvědomit, že naše pojetí a očekávání ohledně ukrajinské protiofenzivy, a to, co se na bojišti děje, se může docela lišit. Ten konflikt je multidimenzionální. Není to jen konvenční válka.

Žádná strana aktuálně nemá takovou strategickou nebo operativní výhodu nebo převahu, aby to bylo rozhodující. Obě strany mají podobné zbraně, podobnou taktiku.

Dá se očekávat, že s pokračující ofenzivou porostou ztráty?

Ukrajinci sice mají nové zbraně a výcvik, ale nemůžeme všechny jednotky házet do jednoho pytle.

Na obou stranách jsou lépe a hůře vybavené a vycvičené jednotky. Ukrajina i Rusko se snaží navzájem oslabit i psychologickou válkou a tím, jak boje líčí, jaký narativ šíří. Obě strany budou mít ztráty. Cena ofenzivy bude velká – jak pro Ukrajince, tak pro Rusy.

Destabilizovat Rusko

Čeho přesně, jakých územních zisků například, chtějí Ukrajinci protiofenzivou dosáhnout?

Přesný operační plán a strategii samozřejmě znají jen Ukrajinci. Když si ale poskládáme dohromady, že se v posledních týdnech stalo několik zajímavých věcí, tak to dohromady složí poměrně komplexní obraz toho, o co se Ukrajinci snaží.

Mluvím třeba o těch operacích na ruském území v Bělgorodské oblasti nebo dronový útok v Moskvě. Ta protiofenziva není jen o technice, ale začíná se projevovat i další část té strategie.

I přes to, že se k těmto akcím Ukrajina nehlásí?

To beru jako součást nějakého většího strategického plánu, který musí existovat. Nemůžeme se zkrátka dívat jen na vojenské operace, ale i na širší politicko-strategický vývoj.

Vidím to tak, že jedním z cílů Ukrajiny je destabilizovat situaci v Rusku, destabilizovat ruské vedení. Ukázat Rusům, že jsou zranitelní, vytvořit vnitřní tlak. Zároveň tím Ukrajinci trochu zakryjí, zamlží ten jejich hlavní cíl.

Když si ale všechny tyto body spojíme, je vidět, že se něco děje, že přišla další fáze konfliktu.

Může hrát nějakou roli to, že Rusko už přišlo o řadu generálů a vysokých důstojníků?

To je dobrá, ale těžká otázka. Dobří vojáci padli na obou stranách, o velitele nepřišli jen Rusové, ale i Ukrajinci, takže je těžké přesně určit, jaký to má nebo bude mít vliv. Je to o tom, jak se kdo dokáže nové situaci přizpůsobit.

A je to i o tom, jak s tím pracují média. Tím chci říct, že obě strany využívají i psychologickou válku a šíří narativy, které potřebují. Nejde ale zkrátka dělat závěry, že pokud padne jeden generál, padne celá armáda.

První stránky novin

Může teď něco situaci na bojišti zhoršit? Co se může vyvinout nepříznivě?

Může se stát, že Ukrajinci nedokážou naplno využít situace, začnou ztrácet kontrolu. Může se stát, že přijdou velké ztráty, že budou váznout dodávky například munice. Nebo může nastat nějaká naprosto nečekaná situace, prolíná se tam více faktorů, technologický, koncepční, operační…

Michael Raska Bezpečnostní analytik a expert na budoucnost válčení. Působí jako odborný asistent na Nanyang Technological University v Singapuru. Zaměřuje se na bezpečnost ve východní Asii a na různé aspekty modernizace boje, informační boj nebo kyberboj.

Nejde taky říct, že jedné straně dává výhodu určitá technika nebo zbraň. To se v médiích objevuje často, ale doopravdy to říct nejde. Žádná zbraň zkrátka nedává ultimátní strategickou výhodu.

Co teď ještě může Ukrajina potřebovat?

Ukrajina potřebuje to, co dělá třeba prezident Zelenskyj. Potřebuje mít ten konflikt na prvních stránkách všech novin na světě.

Pokud ten konflikt sejde z očí lidí, když to nebude priorita, nebude to v médiích, tak se vytratí jednota a podpora.

Podívejte se třeba na konflikt v Eritreji nebo v Libanonu. Ukrajina potřebuje politickou jednotu světa. To je teď práce Zelenského, je to strategická priorita číslo jedna. Pak ale taky potřebuje udržet úroveň armády.

Má různé generace a typy zbraní a daří se jí je používat dohromady. To je obvykle velký problém, ale Ukrajinci to dokázali a vytvořili tak vlastní styl boje, který teď potřebují udržet.