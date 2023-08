Víra, křik i hra. Ukrajinští psychologové se od těch z Izraele učí, jak pomáhat lidem se stresem z války

Lidé ve válce potřebují psychology – a psychologové ve válce je potřebují taky. Skupina ukrajinských terapeutů se teď ve Lvově učí od kolegů z Izraele, jak v každodenním stresu a strachu co nejlépe pomáhat. Lvov 12:26 10. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U dětí podle pomáhá se zvládnutím stresu hra (ilustrační foto) | Foto: Magdaléna Fajtová | Zdroj: Český rozhlas

Oleksandr Čornyj pochází ze Sumské oblasti a pracuje jako psycholog na Liceu Lesjy Ukrajinky ve vesnici nedaleko města Sumy.

„Naše země v současné době zažívá velmi těžké časy a ocitli jsme se v takové situaci, kdy nám chybí znalosti, praktické dovednosti, jak ve válce poskytnout co nejlepší pomoc studentům,“ vysvětluje Čornyj, proč přijel do Lvova na kurz.

V Sumské oblasti, která je velice často terčem ruských útoků, se setkává s velmi složitými lidskými příběhy.

„Pracuji s jednou dívkou. S rodinou odešla do zahraničí. Zažila opravdu stresové situace, její tatínek je voják a bojuje někde v pohraničí. A tyhle problémy se u ní nakupily. Já s ní pracuji na dálku, ale v některých situacích to prostě nestačí,“ žádá o radu zkušenější kolegy z Izraele a vypráví:

„Ta dívka si našla nějaké zdroje, jak se uzdravit – maluje, sportuje… Ale zůstává problém s jistotou do budoucna. Pořád si říká: Co bude zítra, co bude zítra.“

Školení ve Lvově, na které se přišel Čornyj poradit, pořádá organizace Early Starters International, která se snaží především zajistit bezpečí dětem.

„Působíme v pěti zemích. Pracujeme s dětmi v komplikovaných situacích – můžou to být problémy v rodině, ale třeba i život ve válečných konfliktech. Tady ve Lvově pořádáme trénink pro psychology z těch nejnebezpečnějších částí Ukrajiny. Jsou tu s námi psychologové z Izraele, kteří také žijí v nebezpečných částech, třeba blízko pásmu Gazy,“ přibližuje hlavní lektorka Yuli Chromčenková.

Víra, informace, hra, křik

Mezitím se Lvovem ozve letecký poplach a trvá 20 minut.

„Každý člověk má jinou strategii, jak tuto stresující situaci zvládnout,“ říká Chromčenková. „Někteří lidé třeba mají tendenci uchylovat se ke své víře. A je jedno, jestli je to víra v boha, v osud, v to, že svět je dobrý, nebo třeba v efektivitu Ukrajinských obranných sil.“

„Pak jsou lidé, kteří využívají znalosti a vědění, kteří potřebují mít informace. Takže když začne poplach, zjišťují dostupné informace. A pak si řeknou: Dobře, vystřelili tento typ rakety, který má nějaký dosah, šance, že dopadne přímo na mě, je velice nízká,“ vyjmenovává Chromčenková a dodává:

„A jsou lidé, kteří prostě potřebují brečet nebo křičet, aby si ulevili od stresu.“

U dětí podle ní pomáhá hra. „Je potřeba zapojit fantazii: Tohle není strašidelný les, tohle je začarovaný, kouzelný les. Tenhle zvuk padající střely je ve skutečnosti něco jiného, někdo si třeba píská… Je to různé a záleží na každém, jak s takovou situací naloží,“ uzavírá Chromčenková.