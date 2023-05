ONLINE: Ukrajinská armáda už použila střely s dlouhým doletem Storm Shadow, tvrdí Londýn

Ukrajinci už použili střely s plochou dráhou letu Storm Shadow, které jim darovala Británie. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek bez dalších podrobností uvedl britský ministr obrany Ben Wallace. Británie se minulý týden stala první zemí, která oznámila, že Ukrajině začala dodávat řízené střely dlouhého doletu, které umožní ukrajinským silám zasáhnout ruské cíle daleko za frontovými liniemi Londýn 19:16 18. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Raketa Storm Shadow | Zdroj: Reuters

„Jediné, co mohu říci, je, že podle mých informací byly použity od chvíle, kdy jsme oznámili jejich nasazení na Ukrajině. Ale nebudu zabíhat do dalších podrobností,“ řekl Wallace na tiskové konferenci se svým norským protějškem Björnem Arildem Gramem.

Ten dodal, že darování stíhaček F-16 Ukrajině není v současné době na pořadu dne. Představitelé Kyjeva, včetně prezidenta Volodymyra Zelenského, své západní partnery o dodávky moderních stíhacích letounů opakovaně žádají.

Rusko v pondělí uvedlo, že se mu podařilo zlikvidovat střelu Storm Shadow vypálenou ukrajinskými silami. Podle Moskvy Ukrajinci tyto střely minulý pátek použili k útokům na Luhansk, který je už od roku 2014 pod kontrolou proruských separatistů.

Wallace dříve prohlásil, že střely s doletem přes 250 kilometrů mohou být používány jen v rámci ukrajinského území. Okupované části ukrajinské Luhanské oblasti se Rusko v rozporu s mezinárodním právem pokusilo připojit k Ruské federaci po narychlo zorganizovaném a světem neuznaném hlasování.

Posílení spolupráce

Británie a Norsko se ve čtvrtek v Londýně dohodly na posílení spolupráce v oblasti hrozeb vůči podmořské infrastruktuře. Jejich představitelé jako jeden z důvodů citovali výbuchy plynovodů Nord Stream, určených pro přepravu ruského plynu přes Baltské moře do Německa.

Wallace ve čtvrtek podle médií také mimo jiné projevil zájem o post generálního tajemníka NATO, který nyní zastává Jens Stoltenberg, jehož mandát vyprší v září.

„Vždy jsem říkal, že je to dobrá práce. Je to práce, která by se mi líbila,“ řekl Wallace v rozhovoru pro německou agenturu DPA.

„NATO je nesmírně důležité pro bezpečnost nás všech. Rád bych přispěl svým dílem k tomu, aby bylo bezpečné ležet v noci v posteli,“ uvedl britský ministr, který ale dodal, že ho naplňuje i jeho současná role.

Na otázce, kdo organizaci povede, se členské státy NATO obvykle dohodnou v zákulisí. Vrchním vojenským velitelem je obvykle Američan, zatímco generální tajemník pochází z řad ostatních, většinou evropských členských států.

Britský list The Sun dříve uvedl, že jednou z kandidátek je předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, německá politička však tyto zprávy popřela.