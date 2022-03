Opakování scénáře z Krymu? Luhanští separatisté plánují referendum o připojení k Rusku

Separatisté ze samozvané Luhanské lidové republiky na ukrajinském Donbasu chtějí uspořádat rederendum o připojení k Rusku. Podle ruské státní agentury TASS to řekl jejich vůdce Leonid Pasečnik. Mohl by se tak opakovat osm let starý scénář.

