Ruské rakety létají i nad českou vesnicí na Ukrajině. Návštěvy ze zahraničí ustaly

„Naposledy tu byli minulý rok v říjnu. A bylo to divoké, přijížděli učitelé. A teď ticho, nikdo,“ popisuje pro Radiožurnál farářka Marie Provazníková. „Na začátku to bylo hrozné, ale teď je to ještě horší. Člověk tomu přivyká, ale nejde to,“ dodává.

V české vesnici na Ukrajině natáčel zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu Ľubomír Smatana

„Byla jsem na dvorku, za chvíli něco hrozně řvalo. Prolétl jeden a za pět minut to někde dost blízko bouchlo,“ přibližuje. Raketa je rychlá, drony jsou pomalejší. „U nás tomu říkají ptáčci. Když letí, jsou slyšet jako moped,“ doplňuje.

Tomáš Vítek, českobratrský farář, popisuje, jak v místě vypadá potravinová pomoc. Na balíku pro rodinu je napsáno anglicky, co v něm všechno je. „Dostali z Německa balíky s kysaným zelím, slaninou a cibulkou. V životě to neviděli, tak se pořád ptali: ‚Co to je?‘ Ve všech chalupách říkali: ‚Tohle vůbec nevím, co je‘.“

Česká vesnice leží v nekonečné rovině. Do nejbližšího města je to devět kilometrů po rozbité štěrkové cestě. Odsud narukoval do armády jediný muž.

Česká vesnice leží v nekonečné rovině | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz