Rusko v případě vpádu utrpí ztráty, řekl ukrajinský ministr obrany. V Charkově už plánují obranu

Reznykov uvedl, že pokud Rusko na Ukrajinu zaútočí, musí počítat nejen s lidskými ztrátami, ale také s ekonomickými a politickými dopady.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že okupace Charkova by byla počátkem velkého konfliktu. Místní lidé si možnost války raději nepřipouštějí.

Prorektor právnické univerzity v Charkově Mykola Kučerjavenko říká, že zatím je naděje na mírové východisko, přestože plány pro případ války ve městě existují. Jejich podrobnosti ale z bezpečnostních důvodů nelze prozradit.

V souvislosti s Ukrajinou v poslední době stoupá napětí. Kyjev a západní země se obávají z možné ruské invaze do země, u jejíchž hranic má Moskva desetitisíce vojáků. Už dříve varovaly, že by Moskva mohla využít provokací, které by podobnou operaci zdůvodnily.

Rusko, které v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym, ovšem popírá, že by chystalo vpád na Ukrajinu. Ze zvyšování napětí naopak viní Západ.