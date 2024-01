Záchranáři našli pod troskami domu v Charkově osm lidí. ‚Tohle tady ještě nebylo,‘ říkají místní

Jsem v jedné z okrajových částí Charkova, kam ráno dopadly ruské rakety. Stojím na tržnici, kolem slyším zvuk pil a rozbrušovaček záchranářů, kteří stále vyprošťují oběti. Část z domu úplně zmizela, je z ní jen hromada sutin, na kterou si záchranáři svítí reflektory.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Martina Dorazína

Už je skoro tma a minus šest nebo sedm stupňů, místní lidé se ohřívají propanbutanových zářičů, které jsem někdo přivezl. Další v ostatních domech v okolí zatloukají svá okna deskami. Nocovat tam asi nikdo nebude, ale je nutné byty zajistit a zabezpečit.

Tržnice je kompletně zničená, stánkaři trosky odklízejí nebo se snaží najít zbytky zboží, které prodávali. Po druhé straně domu stojí čety záchranářů a čekají na rozkazy. Jsou jich tady desítky.

Se mnou se na odklízení trosek s dost těžce popsatelným výrazem tváří dívá pan Arťom, který je zdejší. Bydlí kousek odsud, chodil do školy na místo této tržnice. Výbuch ho probudil už čtyři ráno. Říká, že sem potom přišel a viděl dým, kouř, část domu, která už nebyla a také zakrvácené lidi, kteří ze svých bytů vynášeli domácí zvířata. „Tohle tady ještě nebylo,“ dodává.

V domě, jako pod každým, byl sklep, ale nebyl příliš hluboký a lidem by nepomohl. Asi by zůstali pod troskami, možná by to pro ně bylo ještě horší.

Úterní ruské útoky si vyžádaly 18 životů a 130 raněných. Rakety cílily na Kyjev i Charkov Číst článek

Sousední domy jsou také silně poničené, doslova z nich visí jen balkony. Lidé z nich stačili utéct. V Charkově je letecký poplach několikrát za den a do poměrně vzdáleného krytu tak nikdo nechodí. Záchranná operace tady stále probíhá, i když zněla siréna a je vyhlášený letecký poplach.

Záchranáři s lampami a světlomety prohledávají velmi pečlivě všechny sutiny, teď se zdá, jako by ještě něco našli, protože je jich tam na jednom místě víc a všichni se dívají dolů do jámy. Místní lidé, kteří jsou kolem, jenom doufají, aby tam nikdo nebyl.

Záchranáři odhazují prkna, kusy zdiva nebo i nábytku, všechno je to jedna obrovská hromada sutin. Práce buldozerů se zastavila, kdyby pod sutinami byl ještě někdo živý, bagrování by ho zabilo. Na místo přijelo i rypadlo, patrně se snaží něco vytáhnout ven, asi kus zdiva.

Později starosta města Terechov oznámil, že pod betonovým překladem našly kusy těla holčičky, jejíž matka v těch troskách zahynula