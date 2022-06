Školení Ukrajinců s americkými raketomety bylo úspěšné, míní analytik. Využili je už aspoň dvakrát

Už v příštích týdnech by se Ukrajina mohla dočkat další dodávky čtyř raketových systémů HIMARS. Kdy přesně by to mělo být, má Washington oznámit v nejbližších dnech. Není to však poprvé, co Ukrajina může tyto systémy dostat – už nyní její armáda několik takových mobilních raketometů používá. Bezpečnostně-politický analytik Martin Svárovský v rozhovoru Radiožurnálu řekl, že zaškolení není jednoduché a obvykle trvá měsíc i déle. Rozhovor Praha 20:00 28. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Už v příštích týdnech by se Ukrajina mohla dočkat další várky čtyř raketových systémů HIMARS (na snímku) | Zdroj: Reuters

Ukrajinci už několik mobilních dělostřeleckých raketometů HIMARS používají. Jak to zvládají a co tyto zbraně přesně umí?

V minulých dnech jsme byli svědky dvou útoků. Jednoho útoku na ruské velící centrum a útoku na ruské muniční sklady. Podle informací, které mám, se potvrzuje to, co proběhlo i našimi médii – že právě za těmito útoky už bylo použití raketometů HIMARS.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Už v příštích týdnech by se Ukrajina mohla dočkat další várky čtyř raketových systémů HIMARS

To ukazuje na dvě věci. Jednak na to, co raketomety umí – jednou z jejich předností je vysoká přesnost střelby – a jednak na to, že zaškolení ukrajinských vojáků na tyto zbraňové systémy běží dobře.

To zaškolení není úplně jednoduchá záležitost. Odhady jsou, že to může trvat měsíc, možná i déle. Ale to, že HIMARS Ukrajinci takto začali používat a že se trefují daleko za linií dotyku, znamená, že zaškolení bylo úspěšné.

Kyjev teď ale žádá hlavně o takzvané systémy NASAMS. Co to přesně je a proč Ukrajina potřebuje právě tento typ zbraní? Dokáží je Ukrajinci ovládat?

Ten systém používá stejný nosič. Je to vlastně HIMARS, který je ale vyzbrojený jednou dalekonosnou raketou. To znamená, že nedisponuje šesti raketami, které mají dostřel 80 kilometrů, ale jednou, která má dostřel 300 kilometrů.

ONLINE: Ukrajina a Rusko si vyměnily zajatce. V Kremenčuku prohledávají trosky obchodního centra Číst článek

Systém by tedy Ukrajincům umožnil zasahovat vzdálenější cíle. A to je to, o co jde. Jednak by samozřejmě mohli s těmito raketami střílet někde vprostřed Ukrajiny na ruské cíle, ale také by mohli zasahovat cíle i na ruském území. Čím delší ten dostřel je, tím máte větší možnost.

Ze strany Spojených států je toto samozřejmě i rozhodnutí tak trochu politické. Ukrajinci je museli ujišťovat v tom, že nebudou těmito systémy střílet na ruské území. Ale stejně je tam pořád asi i nějaká zábrana na americké straně.

Je zřejmé, že i těmito systémy, které v současné době mají, to znamená těmi, které mají dostřel 80 kilometrů, jsou schopni zasahovat cíle, a že když těch systémů dostanou víc, bude to hrát ještě větší roli. Nejsem si vědom toho, že by nutně bylo potřeba zasahovat cíle 300 kilometrů daleko, ale to vychází asi z nějakých ukrajinských kalkulací.