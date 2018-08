Začátek školního roku přinesl na Donbas příměří. Ukrajina ale chce rozvázat smlouvu o přátelství s Ruskem

Příměří oficiálně platí od úterních 23 hodin českého času a zatím nejsou žádné informace, že by se v Donbasu bojovalo. Podle Alexandera Huga z Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě podobné dohody zpravidla sníží počet civilních obětí, velmi brzy je ale opět začnou obě strany porušovat. Toto příměří platí kvůli začátku školního roku. Ten na Ukrajině začíná stejně jako v Česku, třetího září.

Petro Porošenko také oznámil, že Ukrajina chce odstoupit od takzvané smlouvy o partnerství, přátelství a spolupráci mezi Ukrajinou a Ruskem. Dohoda je známá i pod názvem Velká dohoda, pochází z května 1997 a každých deset let se prodlužuje.

A právě letos v říjnu by měly obě země hlasovat, zda ji opět prodlouží. Dohoda zahrnuje základní principy spolupráce mezi oběma zeměmi nebo také uznání vzájemných hranic. Právě v tomto ohledu Kyjev tvrdí, že Moskva dohodu porušila.

Podle ukrajinského prezidenta Petra Porošenka je jeho země na ukončení dohody připravená a právně chráněná. V dubnu letošního roku spekulovaly noviny Ukrajinskaja pravda, že by vláda mohla zrušit jen některá ustanovení a ponechat například tu část o společných hranicích.

Několikrát porušená

Důvodem, proč chce Kyjev smlouvu vypovědět, je, že podle prezidenta Petra Porošenka je už anachronismem, protože je několikrát porušená. Kyjev poukazuje na anexi Krymu v březnu 2014 i boje proti povstalcům v Donbasu. Ty podle tvrzení Ukrajiny Moskva intenzivně podporuje a dodává jim nové zbraně.

To Kyjev považuje za narušení vlastní územní integrity. Rusko ale popírá, že by povstalce podporovalo. Při bojích v Donbasu zemřelo od dubna 2014 více než 10 tisíc lidí, stovky tisíc dalších z oblasti bojů utekly pryč.

Ukrajina se také snaží vybudovat co největší nezávislost na Rusku. Například jedním z dlouhodobých sporů mezi Ruskem a Ukrajinou je energetika. Moskva v roce 2009 uzavřela kvůli neshodám o placení plynovod vedoucí přes Ukrajinu do Evropy. Kyjev se proto snaží získat jiné zdroje ropy a zemního plynu.

Před několika dny také Petro Porošenko oznámil, že se Kyjevu podařilo vybudovat ekonomickou nezávislost poté, co Moskva uzavřela svůj trh pro ukrajinské zboží. Kyjev se také pokouší i o nezávislost tamní pravoslavné církve. Ta je sice do určité míry autonomní, stále ale spadá do Moskevského patriarchátu.