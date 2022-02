‚Říkají, že je lepší odjet.‘ Ze samozvaných republik se do Ruska evakuují tisíce žen, dětí a seniorů

Lidé z ukrajinských oblastí ovládaných proruskými separatisty masově opouštějí domovy a odjíždějí do Ruska. Ti, kdo se na cestu vydali mezi prvními uplynulý víkend, dostali zpravidla místo v ozdravovnách a rekreačních areálech nedaleko hranic na pobřeží Azovského moře. Tam už teď ale další místa nejsou. A tak obyvatele Donbasu ruské úřady svážejí dál do vnitrozemí. Rostov na Donu 20:35 23. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít “Neměli jsme na výběr. Jeli jsme, aniž bychom věděli kam,” říká Irina z Doněcku. Protože jihoruská Rostovská oblast má plné kapacity poté, co vedení separatistů nařídilo masovou evakuaci Donbasu, lidi směřují už do dalších ruských regionů | Foto: Ivana Milenkovičová | Zdroj: Český rozhlas

Bezmála osm let nevyjela ze separatisty ovládaných území na východě Ukrajiny žádná regulérní souprava. To se teď ale změnilo a v posledních dnech míří do jihoruského Taganrogu hned několik mimořádných spojů denně.

„Odjeli jsme, protože doporučili ženám, dětem a starým opustit naše město. Říkají, že je lepší odjet, když se teď situace vyostřuje,“ říká třicetiletá Aňa z Horlivky neboli Gorlovky. Čtvrtmilionového města, o které se před osmi lety vedly těžké boje.

Tehdy zůstala, tentokrát se ale už nerozhodovala jenom sama za sebe, ale i za dceru.

‚Nevíme, kde skončíme‘

Obě teď vyšly na peron trochu se nadýchat vzduchu. Vlak tu zastavil, aby nabral další evakuované přijíždějící do Ruska v autobusech.

„Rozmisťují nás tam, kde je místo. Kdo má tu možnost, toho si vezmou příbuzní a jede k nim. Já z Bělgorodu plánuju jít ke svým známým. Pozvali mě na určitou dobu. Ne na dlouho, řekněme. Dokud to neutichne,“ poznamenává Aňa.

Že přitom zamíří do Bělgorodu, ona ani další předem nevěděli. Kde skončí, jim řekli, až když nastoupili do evakuačního spoje.

„Je to tak, že v Doněcku sedneme na autobusy, vlaky, a jako organizované skupiny nás převážejí přes ruskou hranici. Dobrovolníci nám pak říkají: Vy pojedete tam a tam,“ vysvětluje paní Natalja. „Konkrétně tenhle vlak jede do Bělgorodu, předchozí jel do Moskvy a další, říkají, do Voroněže.“

Pandemická opatření

Podle ruského ministerstva pro mimořádné situace z Donbasu přijelo do Ruska už zhruba na sto tisíc lidí.

Hned zkraje přitom hlavní hygienička Anna Popovová varovala, aby je i s ohledem na blížící se sezonu úřady nesměřovaly do turistických regionů. Epidemická situace v samozvaných republikách podle ní není zrovna příznivá.

„Všichni jsou testovaní na covid, protože kvůli epidemické situaci je to nebezpečné jak pro naše lidi, tak pro ty, kteří přijíždějí z Ukrajiny,“ říká jednadvacetiletý Ilja, student medicíny, který pomáhá jako dobrovolník v Taganrogu.

Přechodně tu evakuované směřují i do místní sportovní haly. „Zapisujeme, u koho máme vzít vzorky, u koho jsme je už vzali, kdo má potvrzení o očkování…“

Možná až do Murmansku?

Separatistické republiky si pořídily vakcíny z Ruska, spolehlivá data o tamní očkovací kampani ale chybí. Ve vlacích je často naprosto vydýcháno, horko na padnutí. Jak ale zaznívá, je to prý lepší, než kdyby byla zima.

Mnozí mají na sobě nejteplejší oblečení. Nikdo neví, jak dlouho tohle všechno potrvá a kam až zamíří. Ubytovat evakuované nabídla třeba i arktická Murmanská oblast.