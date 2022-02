ONLINE: Češi by podle ministerstva měli bezodkladně opustit Ukrajinu. Hrozí uzavření vzdušného prostoru

Češi, kteří na Ukrajině nejsou nezbytní, by měli zemi bezodkladně opustit. Vyzvalo je k tomu české ministerstvo zahraničí. Náměstek ministra Martin Dvořák ve vysílání Radiožurnálu řekl, že resort má v případě ozbrojeného konfliktu plán jen na evakuaci diplomatů, občanům ale může dávat jen doporučení. Praha/Kyjev 8:24 14. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský voják vybaluje pomoc z Litvy | Foto: Valentyn Ogirenko | Zdroj: Reuters

Podle Dvořáka teď totiž hrozí, že Ukrajina uzavře svůj vzdušný prostor. „Vyzýváme české občany, aby pokud možno opustili – chtějí-li cestovat letecky – Ukrajinu už dnes, protože možná během dneška se může nebe uzavřít. V tom případě by bylo velmi obtížné v případě ozbrojeného konfliktu tam vypravovat letadla, takže pak už by zbývala pouze pozemní cesta. Lépe tu zemi opustit, pokud to jen trochu jde,“ řekl v pondělí Radiožurnálu.

Biden podpořil Ukrajinu během hovoru se Zelenským. Spor s Ruskem se budou snažit řešit diplomacií Číst článek

Lidé, kteří se rozhodnou na Ukrajině zůstat, by měli být podle Dvořáka maximálně opatrní a pro případ nouze mít připravený plán na opuštění země.

Resort je také vyzval, aby se registrovali do systému DROZD, přes který informuje o mimořádných událostech.

Na české ambasádě v Kyjevě zatím zůstává 20 pracovníků. Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) na pondělí svolal krizový štáb, na kterém budou i zástupci ministerstev obrany a vnitra. Řešit mají případnou vlnu běženců z Ukrajiny.