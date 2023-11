ONLINE: Část ukrajinských firem dodává do Ruska. Zakázky za miliony popsali investigativní novináři

Ruská společnost Avia-FED-Servis od začátku války na Ukrajině importovala do Ruska náhradní díly k letadlům a vrtulníkům z Ukrajiny za nejméně 370 milionů rublů (93 milionů korun). V pondělí to uvedl ruský investigativní portál Važnyje istorii, který se na dovoz náhradních dílů do Ruska zaměřil spolu s investigativní skupinou OCCRP.

Sledujeme online Kyjev/Moskva 13:02 27. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít