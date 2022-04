Ruská armáda ukradla podle starosty Melitopolu evakuační autobusy a vozy s humanitární pomocí

Nakolik je pravděpodobné, že se podaří obnovit železniční spojení do Donbasu?

Podle nejnovějších informací už se to podařilo. Šéf vojenské správy Doněcké oblasti Pavlo Kirilenko informoval o tom, že trať zasaženou ruskými bombami se podařilo opravit a tři evakuační vlaky už vyjely směrem tam, kam měly dojet už zítra, to znamená do Lyman u Slavjansku a Kramatorsku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vývoj 44. dne války na Ukrajině rekapituluje zpravodaj Martin Dorazín. Poslechněte si rozhovor

To jsou velká statisícová města na východě Ukrajiny v Doněcké oblasti. Už od včerejška tam na ně čekají tisíce lidí. Ten počet se přesně nedá odhadnout, ale prostranství před nádražím bylo včera zaplněné do posledního místa. Lidé už začali i panikařit, když se dozvěděli, že ty vlaky nepřijedou.

Tak doufejme, že to dnes dopadne dobře. Správce Luhanské oblasti, té části, která je pod ukrajinskou kontrolou, Sergej Gajdaj ale nevyloučil, že Rusko bude znovu tuto trať bombardovat, když už to jednou udělalo.

Z Donbasu se na západ Ukrajiny evakuovalo přes 170 000 lidí. Unie chystá další pomoc Číst článek

Budou dnes otevřené i jiné humanitární koridory?

Ano, budou směrem na jih, do Berďansku a Mariupolu, ale odtud se lidé musí dostat vlastními auty nebo pěšky tam, kde na ně autobusy budou čekat a převezou je do Záporožské oblasti. Ale tam se objevil jiný problém, o kterém informoval starosta města Melitopolu Ivan Fjodorov. To je ten, kterého Rusové unesli a drželi ho v zajetí, a pak ho vyměnili za své zajatce.

Fjodorov informoval o tom, že ruští okupanti ukradli autobusy a nákladní auta s humanitární pomocí, potravinami nebo hygienickými potřebami, které byly určené pro obyvatele Melitopolu. Je potom otázkou, jaká je vlastně role například Mezinárodního červeného kříže, který je garantem bezpečnosti humanitárních konvojů.

Problém je také v tom, že ukradenými autobusy se zpátky z Melitopolu měli evakuovat jeho obyvatelé. Melitopol je pod ruskou okupační správou. Takže pokud jde o humanitární konvoje a humanitární koridor, je to značně nejisté.

Analytik Svárovský: Rusko prohraje. Jak bude porážka vypadat, to se rozhodne až na Donbase Číst článek

A kde konkrétně jsou teď hlavní ohniska konfliktu na Ukrajině?

Britská rozvědka hlásí, že ruská vojska postoupila na jihu od města Izjum v Charkovské oblasti, což je strategické město mezi Charkovem a Doněckem. A je to velmi špatná zpráva zejména pro obránce měst na severozápadě Luhanské oblasti, jako jsou Severodoněck, Rubežnoje nebo Lysyčansk.

Tam se ukrajinská armáda snaží velmi usilovně a dostatečně zadržovat postup Rusů a separatistů od jihu. A právě v této oblasti se teď vedou ty nejurputnější boje.