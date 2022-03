Začalo druhé kolo rusko-ukrajinských rozhovorů v Bělorusku. Kyjev chce dosáhnout okamžitého příměří

Ukrajinská delegace bude také pracovat na návratu situace do stavu před ruskou invazí, oznámil ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. „Ukrajina na jednáních s Ruskem neustoupí v otázkách své územní celistvosti. O tom nemůže být řeči,“ zdůraznil ministr.

2nd round of Rus-Ukr peace talks have started on Belarusian/Polish border. Intriguing body language - and even a few smiles during handshakes. pic.twitter.com/sYwBCbtagD