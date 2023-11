Boje jako za první světové války. Ukrajina potřebuje nové schopnosti, aby zvrátila vývoj, říká šéf armády

Válka na Ukrajině přechází do nové fáze pozičních bojů, které jsou výhodné pro Rusko. V příspěvku pro časopis The Economist to uvedl náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj. Ukrajina podle něj potřebuje nové vojenské schopnosti a technologie, aby průběh války zvrátila ve svůj prospěch. Kyjev 21:09 1. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf ukrajinského generálního štábu Zalužnyj: Válka přechází v poziční boje, Ukrajina potřebuje nové schopnosti | Foto: Gleb Garanich | Zdroj: Reuters

„Válka nyní přechází do nové fáze: do toho, čemu ve vojenství říkáme ‚poziční‘ válka se statickými a vyčerpávajícími boji, jako tomu bylo v první světové válce,“ napsal Zalužnyj s tím, že Rusku to umožní obnovovat své síly a nakonec ohrozit postavení ukrajinské armády i samotného ukrajinského státu.

Jakkoliv jsou střely a dělostřelecké granáty i nadále zásadní pro vedení války, ukrajinská armáda podle něj potřebuje získat klíčové vojenské schopnosti a technologie, aby se z tohoto druhu války vymanila.

„Nejdůležitější z nich je letectvo. Vzdušná kontrola je pro rozsáhlé pozemní operace nezbytná. Na začátku války jsme měli 120 bojových letadel. Z nich byla použitelná pouze třetina,“ uvedl Zalužnyj s tím, že ruské letectvo má navzdory ztrátám nad ukrajinským nadále převahu.

Důležité jsou podle Zalužného také účinné odminovací přístroje a prostředky elektronického boje, které jsou klíčem k vítězství ve válce dronů. I v tomto ohledu podle něj Ukrajina za Ruskem zaostává. Vyzval také k tomu, aby Ukrajina zlepšila výcvik svých vojáků a rozšířila kategorie občanů, kteří mohou být povoláni do armády.

Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu loni 24. února. Ačkoliv se Ukrajincům od té doby podařilo osvobodit rozsáhlé oblasti kolem Kyjeva, Charkova či Chersonu, Moskva stále ovládá přibližně 18 procent napadené země, čili 106 000 kilometrů čtverečních.

Rozsáhlá ofenziva, kterou Kyjev zahájil v červnu na jihu země, dosud zaostává za očekáváním. Ukrajincům se nepodařilo prolomit Ruskem důkladně vybudované obranné linie a frontovou linii posunuli místy jen o několik kilometrů. Koalice několika západních zemí v srpnu přislíbila Ukrajině desítky stíhaček F-16, první by měly být dodány na přelomu roku.