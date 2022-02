ONLINE: Ukrajinská armáda bojuje s ruskými silami o vojenské letiště u Kyjeva i v pohraničních oblastech

Rusko ve čtvrtek ráno zahájilo pozemní, námořní i vzdušný útok na Ukrajinu, který je největším útokem jednoho státu proti druhému v Evropě od druhé světové války, upozornila agentura Reuters.

Na ukrajinská města dopadají rakety, do země se přes hranice z anektovaného Krymu, z Ruska i z Běloruska valí kolony ruských vojenských vozidel, na pobřeží Černého a Azovského moře se další ruské síly vyloďují.

Podle ústředí ukrajinské armády zaútočili Rusové do jedenácté hodiny na třicet vojenských a civilních cílů. Kyjev uvádí, že Moskva k úderům použila i novou generaci námořních raketových střel Kalibr.

Zelenskyj uvedl, že Ukrajina přerušuje diplomatické vztahy s Ruskem. Prezident dále podle agentury Reuters vyzval všechny Ukrajince, kteří jsou připraveni bránit vlast před ruskými silami, aby se přihlásili – slíbil zbraně všem, kdo o ně stojí.

Nedlouho po prezidentově oznámení ukrajinské úřady informovaly, že evakuují svoji ambasádu v Moskvě a že z Ruska byl povolán na konzultace ukrajinský chargé d'affaires.

Boje u hranic i u Kyjeva

Ukrajinská armáda svádí těžké boje s ruskými silami u vojenského letiště Hostomel, které se nachází jen asi 30 kilometrů od Kyjeva. Podle agentury Reuters to uvedl poradce kanceláře ukrajinského prezidenta. Ukrajinské úřady se obávají, že by v oblasti mohli být letecky vysazeni ruští vojáci, kteří by se poté mohli pokusit proniknout do vládní čtvrti v Kyjevě.

Nedaleko metropole se dnes zřítilo ukrajinské vojenské letadlo se 14 lidmi na palubě, pět osob zahynulo, uvedl server RBK Ukrajina s odvoláním na úřad pro řešení mimořádných situací.

Podle serveru Ukrajinska pravda Rusové z vrtulníků vojenské letiště Hostomel ostřelují. Místní obyvatelé hlásí přelety více než 20 vrtulníků. Ukrajinské úřady zároveň sdělily, že armáda tři ruské stroje u Hostomelu sestřelila.

V třímilionové metropoli byly před svítáním a po celé dopoledne slyšet výbuchy. Ozývala se střelba, houkaly sirény a lidé se snažili prchnout z města, popisuje Reuters.

Ukrajina bojuje s ruskými jednotkami téměř podél celé své hranice s Ruskem a Běloruskem, ostré boje se odehrávají v Charkovské, Sumské, Chersonské či Oděské oblasti, sdělil poradce prezidentské kanceláře.