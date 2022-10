Válka ve vzduchu: Ukrajina pro boj s drony vyvinula třístupňový systém obrany. Je nákladný, ale funkční

Válka na Ukrajině momentálně probíhá na dvou frontách - na zemi a ve vzduchu. Rusko nasazuje do boje drony Shahed-136 íránské výroby a snaží se jimi útočit na ukrajinskou infrastrukturu. Ukrajina proti bezpilotním letounům nasazuje třístupňový systém obrany, informuje deník The New York Times. Díky obrannému systému nyní armáda podle poradce ukrajinského ministra obrany běžně sestřeluje více než 70 % bezpilotních letounů. Kyjev 20:17 24. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na pokyn pozemních dispečerů, sledujících dron na radaru, se pilot ukrajinské stíhačky s kódovým označením Juice vydává pronásledovat dron. Doufá, že se mu podaří sestřelit stroj raketou. Ale v tento den, stejně jako v mnoho jiných, Juice neuspěje.

Sestřelování bezpilotních letounů íránské výroby je náročnou záležitostí. K úspěšnému sestřelení dronu je zapotřebí, aby 24 hodin denně spolupracovalo několik koordinovaných aktérů na zemi i ve vzduchu.

„Posledních několik týdnů pro nás bylo velmi náročných a vyčerpávajících,“ říká pilot ukrajinské stíhačky Juice o letecké válce proti dronům. Rusko jich denně nasazuje desítky. „Stále je velmi, velmi obtížné je sestřelit,“ dodává pilot Juice pro The New York Times.

Rusko podle Londýna používá íránské drony jako náhražku za vlastní zbraně. Nemá jich dostatek Číst článek

Válka na Ukrajině se nyní vede na dvou oddělených bojištích. První se nachází na zemi na jihu a východě státu, kde má ukrajinská armáda převahu.

Druhé bojiště se nachází ve vzduchu, kde Rusko odpaluje rakety dlouhého doletu a nasazuje vybuchující drony íránské výroby, aby ochromilo elektrickou a topnou infrastrukturu v ukrajinských městech.

Od září, kdy Rusko začalo ve válce využívat bezpilotní letouny, se Ukrajina zaměřila na intenzivní protileteckou strategii. Tu sice vymýšlí „za pochodu“, ale často je úspěšná.

V současnosti se skládá ze tří vrstev ochrany: stíhaček, které nepřetržitě hlídkují, protiletadlových raket a týmů vojáků s kulomety, kteří se snaží drony sestřelit.

Nejsložitější složkou ochrany je podle pilota Juice nalezení dronu. Na radaru lze malé, pohyblivé drony snadno zaměnit za migrující ptáky nebo nákladní auta na dálnici. Piloti navedení pozemními dispečery, tak často vyjíždí naprázdno.

Navzdory finančním i organizačním překážkám nyní ukrajinská armáda běžně sestřeluje více než 70 % bezpilotních letounů Shahed-136, které Rusko v srpnu zakoupilo od Íránu, uvádí Jurij Sak, poradce ukrajinského ministra obrany.

Rusové zaútočili na Oděsu sebevražednými drony. Zasáhli administrativní budovu v centru Číst článek

Ukrajina sestřelila první takový dron na východě země 13. září. Od té doby jich zasáhla nejméně 237, uvedla ukrajinská armáda v prohlášení z minulého týdne. „Snažíme se rychle přizpůsobit nové realitě,“ dodává Sak.

,Taková je realita‘

Jeden z ukrajinských pilotů letounu MiG, jehož příběh připomíná deník The New York Times, získal tento měsíc na Ukrajině status lidového hrdiny za sestřelení pěti íránských bezpilotních letounů Shahed-136 nad středoukrajinským městem Vinnycja.

Po srážce s troskami ve vzduchu podle svých slov Karaya navedl letoun pryč od města a katapultoval se. Stíhačka narazila do domů v odlehlé oblasti, nikoho ale nezranila. Karaya později místo navštívil, aby se omluvil.

„Navštívil jsem místo, omluvil se za nepříjemnosti, které jsem způsobil obyvatelům, a poděkoval jim za ocelové nervy,“ napsal na instagramu.

Strategie třístupňové obrany je sice proti dronům efektivní, zároveň je ovšem velmi nákladná.

„Je frustrující, že musíme tyto drony zasahovat drahými raketami,“ říká mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ignat. „Co jiného můžeme dělat? Taková je nyní realita,“ dodává.

Ukrajina jako test

Bezpilotní letouny za letu navíc charakteristicky bzučí malými motory, což se ukázalo jako jejich zranitelná stránka.

Rusko vypouští íránské drony na civilní cíle, podle USA to ale vývoj na frontě zásadně neovlivní Číst článek

V Kyjevě tři policisté sestřelili jeden dron poté, co uslyšeli bzučení, které svědci popsali jako zvuk motoru motorové pily. Poté viděli, jak se k nim nad střechami blíží trojúhelníková zbraň.

„Na rozhodnutí bylo velmi málo času,“ říká seržant Oleksandr Kravčuk instruktor střelby u policie.

Kravčuk uvedl, že vystřílel všech 30 nábojů ze zásobníku. Snažil se mířit před stroj, aby zohlednil jeho rychlost letu. Dron se vychýlil z kurzu a zřítil. Následně vybuchl asi 75 metrů od místa, kde stál seržant Kravčuk.

„Slyšeli jsme to, viděli jsme to a pak jsme zahájili palbu,“ řekl pro deník The New York Times.