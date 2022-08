Očekávat, že Rusko uposlechne Mezinárodní agenturu pro atomovou energii, by bylo naivní, říká analytik

Informace o útoku na Záporožskou jadernou elektrárnu nejsou jasné, a dělat v tuto chvíli závěry by bylo spekulantství, říká vojenský analytik Milan Mikulecký pro Radiožurnál. Jestli elektrárnu Rusové vážně zaminovali, tak podle něj záleží na tom, jakou část. Mezinárodní agentura pro atomovou energii nemá v tomto případě na Rusko žádný vliv, tvrdí. Rozhovor Praha 6:00 9. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský voják u Záporožské jaderné elektrárny | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

Ruské invazivní síly obsadily Záporožskou jadernou elektrárnu na začátku března. Jak hodnotíte tamější současnou bezpečnostní situaci?

Od té doby, co Rusové okupují tamější elektrárnu, se vojenská situace nějak výrazně nezměnila. Vychází to z geografické polohy elektrárny, protože je na břehu řeky Dněpr, což je jedna z významně větších řek v rámci Evropy. Nejbližší ukrajinské pozice jsou vzdálené zhruba 10 km od elektrárny, což je protější břeh řeky.

Znamená to, že Ukrajina neprovádí žádné aktivní vojenské operace v této oblasti. Nedochází tam k žádnému útoku nebo ani k pokusům o útok na druhou stranu Dněpru. I ukrajinské operace, které probíhají a které by měly za cíl osvobodit Cherson na jihu, jsou velmi vzdálené.

To, co vidíme v těchto dnech, je nějaký bezpečnostní incident, který se evidentně na místě stal. Zdůrazňuji ale nějaký, protože informací je skutečně mnoho a často se vzájemně vylučují.

To, co zatím víme, je, že došlo k nějakému útoku a výbuchu. V tuto chvíli jasné soudy by byly spíše spekulací.

Podle ukrajinské společnosti Energoatom ruské síly vydírají svět prohlášením, že záporožská jaderná elektrárna je zaminovaná a invazivní jednotky jsou připraveny ji nechat vybuchnout. Píše to server Ukrajinska pravda. Ruský generál Valerij Vasiljev údajně prohlásil, že buď elektrárna zůstane v ruských rukou, anebo na tom místě bude spálená země. Podobná zařízení nejsou třeba proti podminování zajištěna? Lze to?

Ne. Jaderné elektrárny jsou konstruované k tomu, aby vyráběly elektrickou energii, a ne k tomu, aby je někdo vyhazoval do vzduchu. To znamená, že se s něčím takovým skutečně nikde nepočítalo, a to ani v zemích, které jsou méně civilizované.

Je otázka, nakolik je tato informace reálná. Zatím jsme viděli, že ruské chování na Ukrajině je skutečně na úrovni barbarů, takže vyloučit bohužel nemůžeme vůbec nic. Nevíme také, co znamená podminovaná. Jestli to budou podminovaná úložiště s jaderným odpadem nebo přímo reaktory, které se podaří vyhodit do vzduchu.

Ano, to by mohl být velký problém kvůli úniku radioaktivity. Pokud Rusové podminují pouze turbínovou sekci, která vyrábí energii, tak je to významně menší bezpečnostní riziko.

Nicméně kolem těch informací je taková mlha, že můžeme skutečně pouze spekulovat, co se v elektrárně reálně děje a co se stalo. Zatím, podle těch informací, které zveřejnili Rusové, to spíš vypadá, že pravdu mají Ukrajinci.

A může jakkoli účinný diplomatický tlak na Moskvu vyvinout Západ, jak v pondělí vyzval ukrajinský velvyslanec při Mezinárodní agentuře pro atomovou energii?

Ne, nemůže. Západ se snaží vyvíjet tlak na Rusko už od začátku ruské agrese vůči Ukrajině a zatím se mu to nepodařilo.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii se možná desítky let pokouší zastavit íránský jaderný program. A i Írán, který má na mezinárodním poli významně menší sílu než Rusko, si z agentury dělá legraci. Očekávat od Rusů, že by se chovali jinak, by bylo, mírně řečeno, naivní.

Jaký je podle vás z vojenského hlediska nejpravděpodobnější scénář dalšího vývoje v Záporožské jaderné elektrárně?

Doufám, že Rusové projeví zdravý rozum a zdrží se nějakých významnějších vojenských operací. Nicméně podle první zprávy, kterou Rusové zveřejnili, měla útok provést ukrajinská strana raketometem Uragán.

V neděli ale ruský zpravodajský kanál Zvezda zveřejnil záběry údajně z místa, kde ale byly vidět střely z raketometů Grad. A zrovna raketomety Grad použili Rusové k ostřelování Nikopolu, který je pouhých 17 km na ukrajinské straně řeky Dněpru právě od této elektrárny.

Já bych ani nevyloučil, že si Rusové sami trefili elektrárnu. Ne všechny střely z toho raketometu totiž letí přesně.

Nicméně to, co je zásadní říct, je, že žádná civilizovaná země nebojuje v prostorách jaderné elektrárny. Ukrajinci Enerhodar vyklidili bez boje, přenechali ho Rusům. Stejně tak Ukrajinci přenechali Rusům bez boje jadernou elektrárnu Černobyl.