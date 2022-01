Nepřejeme si evakuaci Čechů z kyjevské ambasády, ale nemůžeme ji vyloučit, říká premiérův poradce

Evropská unie pod pohrůžkou masivních sankcí znovu vyzvala Rusko, aby zklidnilo napětí ve vztazích s Ukrajinou. O situaci jednali ministři zahraničí členských zemí EU. „Jsme ve fázích diskusí o tom, jak k případným ruským krokům přistoupit. Jisté je, že nějaké sankce budou – jak robustní, to záleží na shodě spojenců a krocích, které Rusko udělá,“ shrnuje stávající situaci bezpečnostní analytik a prorektor Vysoké školy CEVRO Institut Tomáš Pojar. Téma dne Praha/Kyjev 16:09 25. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výhled na Kyjev | Foto: Michal Franc

Poradce premiéra Petra Fialy (ODS) Pojar prozrazuje, že Česká republika je pro rázné sankce, které budou adekvátní odpovědí na to, co udělá Ruská federace. Zároveň ale musí jít o konsenzus napříč unií, dodává ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Pokud jde o možnou evakuaci pracovníků české ambasády v Kyjevě po vzoru USA, rozhodnutí zatím nepadlo.

„Je to ale jeden z kroků, ke kterému možná budeme muset přistoupit. Takové scénáře jsou a budou diskutovány. Krok evakuace si nepřejeme, ale nemůžeme ho vyloučit.“

Mluvit se přitom nepochybně bude nejen o zaměstnancích ambasády a jejich rodinných příslušnících, ale také o Češích, kteří jsou v tuto chvíli na místě a úřad o nich má informace. „Česká republika se snaží vědět o tom, které občany kde má, aby jim mohla v případě potřeby pomoci,“ ujišťuje Pojar.

Jan Šír z Institutu mezinárodních studií při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy upozorňuje, že ve věci hrozícího konfliktu nejde jen o Ukrajinu nebo východ starého kontinentu.

„Rusové působí velmi odhodlaně, alespoň se snaží tento dojem vytvářet. Očekávám, že přijdou s dalšími opatřeními v podobě dalšího navyšování vojenských kapacit třeba i jinde,“ věří Šír a dodává:

„Hraje se o další podobu bezpečnostního uspořádání Evropy. A pokud jde o možnou vojenskou eskalaci, situace velmi pravděpodobně ještě nedosáhla svého vrcholu.“

Přestože větší regionální konflikt určitě nikdo nechce, prostor pro ustupování vyděračským požadavkům také neexistuje, komentuje host Tématu dne: „Situace se ještě může vyvinout poměrně dynamicky.“

Jaké dojmy si z Ukrajiny v posledních dnech přivezl novinář Ondřej Kundra? Poslechněte si celý audiozáznam Tématu dne Lukáše Matošky.

