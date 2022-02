‚Nezahynuli zbytečně.‘ Dobrovolníci pomáhají rodinám vojáků, kteří bojovali za Ukrajinu

„Nacházíte se v dobrovolnickém centru Ukrop Hall, které existuje od roku 2015. Tohle je moje brigáda, do které se zapojily i matky zahynulých vojáků. Dnes tu jsou dvě. S rodinami padlých z celé oblasti pracujeme každý den,“ vysvětluje pro Radiožurnál Maryna Poljakovová, vedoucí občanského sdružení Ukrop Hall v Charkově na severovýchodě Ukrajiny.

„Pro rodiny padlých organizujeme setkání a koncerty v charkovské filharmonii nebo pořádáme výstavy pro veřejnost, aby o tomto problému vědělo co nejvíc lidí. Na jedné z tras charkovského metra například jezdí vagón s naší výstavou. A proč to děláme? Protože Charkovská oblast je jediná na Ukrajině, kde je skoro každá matka nositelkou řádu matky bojovníka protiteroristické operace,“ zdůvodňuje Poljakovová.

„Máme opravdové hrdiny. Na charkovském hřbitově, v Aleji slávy, je pohřbený Anatolij Nikolenko, příslušník praporu Donbas a veterán války v Afghánistánu. Anatolije a čtyři další vojáky obklíčili nepřátelé. Anatolij byl zraněný, ale odehnal své kamarády, aby se alespoň oni zachránili. Počkal, až k němu ruští kozáci přijdou co nejblíž, a pak odpálil granát. Zůstali po něm dva synové a ti loni přijeli k nám. Viděla jsem, jak je pro ně důležité, že se na tátu nezapomnělo. Akce, které pořádáme, nedají zapomenout. Rodiče musejí vědět, že jejich děti nezahynuly zbytečně, že padly za svoji zemi. Za nás,“ říká.

Zeď s fotografiemi padlých vojáků | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

‚Budu tam až do konce‘

Jednou z dobrovolnic Ukrop Hallu je Natalia Volská. Její syn Pavlo padl 28. prosince 2016. „Bylo mu 32 let a do války odešel hned na začátku v roce 2014. Nebránila jsem mu. Copak můžete v něčem bránit člověku, který má 29 let a je mistrem sportu v lehké atletice?“ říká.

„Myslím, že v duši byl odjakživa vojákem. Vedl takový životní styl a odmalička ho to zajímalo. Několikrát byl zraněný, ale pokaždé se na frontu vrátil. Řekl mi: ‚Nevrátím se, dokud válka neskončí. Budu tam až do konce‘.“

Pavlo se vrátil, ale na následky zranění zemřel v charkovské nemocnici. Jeho matka se i během našeho rozhovoru několikrát rozpláče, ale pokaždé se vzchopí a říká, že útěchu a nový smysl života nachází právě v dobrovolnické práci.

Vzala si na starost pomoc rodinám těch obětí, které úřady počítají mezi takzvané nebojové ztráty. Jde o vojáky, kteří nepadli v boji nebo v zákopech. Válka do jejich života vstoupila zákeřně a krutě zadními vrátky.

„Tito lidé mají problémy s alkoholem, mají posttraumatický syndrom a psychické nemoci. Je to velká bolest a jejich rodiny si s tím samy nevědí rady. Tito lidé ale ve smyslu zákona nejsou přímými válečnými oběťmi a zůstávají bez pomoci státu. Pracuji v tomto sdružení právě proto, že naše organizace Ukrop Hall nerozlišuje mezi bojovými a nebojovými ztrátami. My jim můžeme pomoci.“

Dobrovolnická organizace Ukrop Hall | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

Natalia Volská k tomu využila své bohaté zkušenosti právničky.

„Stát se nemůže o všechno postarat. Musí zajistit bezpečnost a pomoci hlavně rodinám padlých nebo zraněným. Ti, z kolonky ‚nebojové ztráty‘, jsou pro stát jaksi druhořadí. Nabízím jim a jejich rodinám právní pomoc. Radím jim, kam se mají obrátit a jak mají získat pravidelný finanční příspěvek. Stejně tak vyřizuji peníze dětem, které zůstaly bez otce. Považuji to za správné.“

Sdružení Ukrop Hall shromažduje také dárky a poselství dětí vojákům na frontě.

„Ukrajinu máme jednu. Opatrujte sebe i Ukrajinu. Pokud budete potřebovat úkryt před střelami, pošleme vám nářadí, abyste si ho mohli postavit. Všimněte si, že i děti už chápou, co je na frontě potřeba,“ dodává Maryna Poljakovová, vedoucí dobrovolnického centra.