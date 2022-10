Německý kancléř Scholz: Plán obnovy Ukrajiny musíme vypracovat ještě před koncem války

Musíme podpořit obnovu Ukrajiny i s ohledem na její cestu do EU, řekla v úterý podle agentury Reuters v Berlíně Ursula von der Leyenová na úvod mezinárodní konference o obnově Ukrajiny. Mezinárodní koordinační platforma pro rekonstrukci musí podle ní vzniknout co nejdříve, nejlépe do konce roku, či začátkem roku příštího.

