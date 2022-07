Partyzánem se může stát každý, aneb jak funguje ukrajinské hnutí odporu

„Moje město začali okupovat skoro okamžitě. Odpor proti okupaci se nejdřív projevoval v podobě demonstrací. Pak jsme se ale s přáteli rozhodli, že přišel čas přejít k jiné, neoficiální podobě,“ vysvětluje na videu mohutný muž s plnovousem, otočený ke kameře zády.

Z bezpečnostních důvodů neuvádí ani své jméno, ani místo, kde se stal partyzánem. Video na žádost televize Hromadske nahrálo Centrum národního odboje, které koordinuje odpor na okupovaných územích.

Muž vypráví, že po přechodu do ilegality se jeho skupina začala věnovat street-artu. Její členové psali na městských ulicích hesla, sprejovali ukrajinskou symboliku a tiskli letáky, které měly zastrašit okupanty nebo povzbudit Ukrajince. Kromě toho sledovali pohyby ruských vojáků. Jejich aktivity povzbudily i ostatní obyvatele města a odbojových skupinek přibývalo.

Útoky na kolaboranty

Zákon o národním odboji schválila ukrajinská Nejvyšší rada už 27. února. Píše se v něm o Teritoriální obraně, hnutí odporu a přípravě občanů k aktivnímu odboji. Posledním prvkem jsou nenásilné akce. Právě těmi se zabývá Centrum národního odboje, které vzniklo letos v březnu. Má náročný úkol: připravit na odpor proti okupantům všechny plnoleté Ukrajince.

Hnutí odporu koordinují Síly zvláštních operací ukrajinské armády. Zpravidla to jsou profesionální vojáci, kteří plní bojové úkoly na dočasně okupovaných územích. Jsou to nejspíš právě oni, kdo vyhazuje do vzduchu železnici nebo likviduje kolaboranty. O jejich operacích se však dozvídáme jen zřídka, protože probíhají v naprostém utajení.

Na kolaboranty se útočilo v Enerhodaru i Melitopolu. V Chersonu výbuch zabil Dmitrije Savlučenka, který měl v Rusy dosazené oblastní správě na starosti záležitosti rodin, mládeže a sportu. Další útoky zranily dva další zrádce: náčelníka vězeňské správy Jevhena Soboleva a poslance Oleksije Kovaljova.

To, že útoky na kolaboranty zapůsobily, podle televize Hromadske dokazuje jejich reakce. Po ulicích teď chodí v neprůstřelných vestách a s ochrankou. Rusy dosazený šéf městské správy Enerhodaru Andrij Ševčyk, kterého v květnu poranil výbuch, se sice už vrátil ke své práci, má teď ale dvakrát tak početnou ochranku a nikam se prý nehne bez pyrotechniků.

Ukradený tank a kancelář plná exkrementů

Síly zvláštních operací zřídily webové stránky a YouTube kanál, kde šíří informace o způsobech odporu a vysvětlují, jak se na okupovaných územích postarat o vlastní bezpečnost. Zájemci se tam dozví, jak se připravit na odbojovou akci, jak ukrást ruský tank nebo jak přichystat léčku na agresory. Hlavní doporučení zní: nezůstávejte na místě jen proto, abyste se podívali, jak to dopadlo! Právě takoví pozorovatelé totiž patří k nejčastějším podezřelým.

Úkolem Centra národního odboje je vysvětlit, že k hnutí odporu se může připojit kdokoliv. Jak Ukrajincům vzkazuje jeho mluvčí: „Jste to vy, kdo může zajistit ten nejlepší výsledek, protože to vy jste odborníci. Stačí nedotáhnout šroub nebo nedolít potřebné množství oleje, aby se okupantům porouchalo auto. Instalatér zase ví, jak to udělat, aby se potrubí za pár dní ucpalo a vyplavilo kancelář okupantů, kteří se ocitnou až po kolena v exkrementech.“

Míra odporu je podle Centra národního odboje v Rusy obsazených městech různá, protože výsledky se liší podle množství obyvatel. Čím víc jich je, tím silnější je i partyzánské hnutí. Rusové na tlak ze strany partyzánů samozřejmě reagují: posilují bezpečnostní opatření, provádějí domovní prohlídky a unášejí lidi.

Velký význam má i to, když lidé prostě jen udržují kontakty se svými známými na Ruskem ovládaných územích, konstatuje v závěru článku web ukrajinské televize Hromadske. Ukrajinci v obsazených regionech jsou totiž neustále vystaveni ruskému nátlaku a přesvědčování, že: „Ukrajina je opustila a Rusko přišlo už napořád“.

Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Miroslav Tomek.