‚Copak tohle lidé mohou dělat?‘ Osvobozené vesnice v Donbasu vydávají svědectví o chování Rusů

S ukrajinskými dobrovolníky jsme do Pavlovky nebo ukrajinsky Pavlivky přivezli vodu a chléb. Potraviny si v přestávce mezi ostřelováním přiběhli vyzvednout, když se najednou za branou jednoho z domků ozval nářek staré ženy.

Paní Máša pláče a jde mi ukázat úplně zničený dům syna, který tam měl všechno. Tři měsíce tam žili Rusové, nejen v jeho domě, ale i v jiných. „Copak tohle lidé mohou dělat?“ ptá se. Tady třeba doslova vyrvali sprchový kout a odvezli si ho.

Viděla, jak Rusové inscenovali ukrajinský útok a přitom to udělali sami. Rozstříleli dveře pomocí samopalů, aby to potom mohli ukázat, jako něco, co udělali Ukrajinci. Neví, kde je její syn, jestli je někde na území separatistů nebo na tom ukrajinském. Proto nechce odjet, říká, že tady na něj bude čekat.

I další z místních lidí říká, že tady bylo velké rabování. Dodává, že by pochopil, kdyby si vzali auto. Ale proč si berou staré ledničky nebo televize? Ptá se, na co jim to bude.

To je ten ruský svět

Lidé tu po tři měsíce nedostávali žádnou humanitární pomoc. Paní Máša přišla k Rusům, kteří tady byli a poprosila je, aby jí dali nějaké léky. A oni jí vyhnali. Přesně ví, kdo tady útočil. „To byli Rusové, my jsme na ně neútočili,“ říká.

U domu jejího syna nacházíme ještě nějakou nevybuchlou munici. Je velmi nebezpečné se tady pohybovat, i když se třeba zrovna nestřílí. Jsou tady krabice ruského zásobovacího obchodu, takže tady byli ruští vojáci.

„Tohle je ten ruský svět, který k nám přišel,“ volá paní Máša. Na dvoře stojí pračka, kterou vyvlekli, ale už ji asi nestačili s sebou odvézt. Kolem pobíhají kočky, které hledají své pány a snaží se dostat do domu.

V sousedním domku je tatáž spoušť po tříměsíčním pobytu ruských vojáků. Převrácený nábytek, věci ze skříní vyházené na zem, rozházené papíry, dětské hračky, vánoční ozdoby, nádobí, to všechno tady leží na jedné hromadě. Nejhorší pohled je asi na dětský pokoj.

Paní Máša se nakonec zase rozplakala. „Copak je možné udělat z domu takový kurník? Co to bylo za lidi,“ ptá se.