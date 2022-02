ONLINE: Ukrajinský vzdušný prostor by se mohl uzavřít, letoun do Kyjeva raději přistál v Moldavsku

Ukrajinský vzdušný prostor by mohl být prakticky uzavřen, protože mezinárodní pojišťovny se kvůli stávající krizi chystají zrušit záruky pro přelety civilních dopravních letadel nad Ukrajinou, upozornil v neděli ukrajinský server Strana.ua s odvoláním na nejmenovaný zdroj z odvětví. Obavy z ruské invaze by mohly citelně postihnout ukrajinský trh letecké dopravy již v nejbližších dnech, varoval portál. Sledujeme online Kyjev 11:36 13. 2. 2022 (Aktualizováno: 11:54 13. 2. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít | Foto: Nicolas Economou | Zdroj: Reuters

Již v pondělí by podle několika nejmenovaných zdrojů mohla skupina největších mezinárodních pojišťoven ohlásit, že nebude krýt pojišťovací události při přeletech nad Ukrajinou. V praxi by to mohlo znamenat úplné přerušení civilní letecké dopravy na Ukrajině, napsala Strana.ua.

Podle zdroje portálu by lety mohly zastavit nejen zahraniční letecké společnosti, ale do zahraničí by mohly v nejbližších dnech odlétnout také letadla ukrajinských aerolinek, která jsou pronajata na leasing a pojištěna v cizině.

Šéf sdružení pojišťoven Vjačeslav Černjachovskij serveru řekl, že nemá informace o údajně chystaném rozhodnutí mezinárodních pojišťoven, nicméně připustil scénář, že se ukrajinské nebe úplně vyprázdní. Na trhu totiž panuje nervozita po rozhodnutí KLM a po stahování západních diplomatů z Kyjeva, což byl podle serveru varovný zvonek.

Poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře nicméně řekl, že Ukrajina nevidí žádný smysl v uzavření svého vzdušného prostoru. Uvedla to agentura Reuters.

Majitelé soukromých letadel již dostali oznámení od pojišťoven, že by do 48 hodin měly být zrušeny pojistné záruky, a proto by jejich letadla měla do té doby odletět z Ukrajiny, napsal server s odvoláním na nejmenovaného ukrajinského politika, který soukromé letadlo vlastní.

Například letoun ukrajinských aerolinek SkyUp z Madeiry do Kyjeva musel přistát v Kišiněvu, protože majitel letadla zakázal, aby stroj vletěl do ukrajinského vzdušného prostoru, oznámil v neděli na svém webu list Ukrajinska pravda s odvoláním na komuniké společnosti.

Vlastník letounu, leasingová společnost se sídlem v Irsku, podle deníku v sobotu oznámil aerolinkám o okamžitém zákazu létat do ukrajinského vzdušného prostoru. Ačkoliv aerolinky vyvinuly veškeré úsilí a měly podporu státních orgánů, vlastník letounu zákaz kategoricky potvrdil, a to v době, kdy už stroj vzlétl směrem na Kyjev.

Oznámení vlastníkům a pronajímatelům letadel, že během 48 hodin přestane fungovat pojistné krytí na Ukrajině a nad Ukrajinou, rozeslaly podle portálu britské pojišťovny, u kterých jsou pojištěny další pojišťovny.

Aerolinky se dosud nevyjádřily a server připustil, že zahraniční společnosti, například Swiss či Ryanair, dosud nezastavily prodej letenek na lety z Kyjeva.

Porada s Lukašenkem

Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu kromě telefonických rozhovoru se svými protějšky z Francie a Spojených států hovořil také s běloruským vůdcem Alexandrem Lukašenkem, a to i o „situaci okolo Ukrajiny“, informují média s odvoláním na komuniké Kremlu a Lukašenkovy tiskové služby.

V Bělorusku aktuálně cvičí s běloruskými vojáky i ruské jednotky v odhadované síle asi 30 000 mužů, které by se podle varování Západu mohly přidat k případné ruské invazi na Ukrajinu. Ta podle Washingtonu může přijít „kdykoliv“. Moskva tato podezření odmítá jako „hysterii“ a „dezinformace“.

Cvičení se konají i ve velkých ukrajinských městech, jde o místní územní domobranu. Vojáci trénují obyvatelstvo k obraně před možnou ruskou invazí. Bojové zákroky a taktiky v neděli nacvičují i lidé v přístavním Mariuopolu u Azovského moře.

Na karimatkách jsou tady rozmístěné karimatky a střelné zbraně. Scházejí se sem civilisté, kteří mají zájem kurzem projít. Na nedělní kurz se dostavily stovky lidí různého věku. Mimo to se lidé mohou naučit víc o první pomoci nebo se dozvědět více o nebezpečí min.

Celý svět na situaci na rusko-ukrajinských hranicích hledí s napětím. O mír už požádali i ukrajinští olympionici. Prohlášení vydal přímo na olympiádě v Pekingu. „Olympijský tým Ukrajiny, který soutěží na XXIV. zimních olympijských hrách v Pekingu, vyjadřuje jednomyslnou výzvu k míru spolu s rodnou zemí. Ačkoliv jsme tisíce kilometrů daleko od vlasti, v mysli jsme se svými rodinami a přáteli,“ uvedl Ukrajinský olympijský výbor na sociálních sítích.