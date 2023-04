ONLINE: Znovuotevřená trať mezi Ukrajinou a Polskem pomůže s dopravou osob i zboží

Lepší dopravní spojení mezi Ukrajinou a Polskem má zajistit rekonstrukce jedné z nepoužívaných tratí. Ta vede z ukrajinského Lvova do polského Lublinu a dál do Varšavy. První vlaky by měly na tuto trať vyjet do několika měsíců.

