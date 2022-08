Ukrajinské PR vejde do učebnic, hodnotí analytik Šlerka. Ruská propaganda sází na stále stejné příběhy

Česká média se s válkou na Ukrajině vypořádala v zásadě dobře, hodnotí mediální analytik Josef Šlerka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. „Určitě bychom našli nějaké přešlapy, kdy média nekriticky převzala informaci, která nebyla ověřená,“ připomíná a jako příklad uvádí zprávy o ostřelování jaderných elektráren. Praha 21:38 24. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na straně Ukrajiny vidíme naprosto fascinující výkon v jejich PR, soudí Josef Šlerka. Mediální obraz Ukrajiny stojí mimo jiné na prezidentovi Volodymyru Zelenském | Zdroj: Facebook Volodymyra Zelenského

„Ale – a to je důležité – vidím, jak se s tím česká média postupně naučila pracovat. A do určité míry média zpomalila. Naučila se spoléhat víc na svoje lidi a zdá se mi, že v tomto ohledu odvádějí poměrně dobrou práci,“ vyzdvihuje Šlerka a dodává:

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Host: analytik sociálních dat Josef Šlerka. Moderuje Zita Senková

„Pro česká média to byl do jisté míry rychlý kurz novinařiny. Je zajímavé sledovat, že máme zpátky styl práce, kdy se novináři vydali přímo na místo. A vidíme i fact checking, ověřování informací.“

Půl roku od únorové invaze ruských vojsk na Ukrajinu Šlerka hodnotí mediální prezentaci Ukrajiny a Ruska: „Na straně Ukrajiny vidíme naprosto fascinující výkon v jejich PR. Myslím si, že to vejde do učebnic vztahů s veřejností.“

Russia Today a Sputnik

Ruská strana má jinou strategii. „Můžeme sledovat velmi rozvinutou metodu toho, čemu se ve Spojených státech říká stříkačka lží. Systém spočívá v tom, že spousty webů permanentně chrlí nějaké novinky.“

Za šest měsíců jsme změnili dějiny. Celý svět zjistil, kdo jsou Ukrajinci, řekl ke Dni nezávislosti Zelenskyj Číst článek

Zásadní jsou prokremelské zdroje jako Russia Today nebo Sputnik.

„Tváří se jako normální tiskové agentury, které jsou ale v tuto chvíli sankcionovány. Ty dva zdroje hledají různé cesty, jak se dostat k dalším posluchačům, čtenářům a divákům. Jednou z cest je vytvářet další falešné weby, které tvoří jenom takové rozhraní k tomu zpravodajství. Jsou to jiné kanály, které přetiskují vlastně celé zprávy. To je model, který známe i z jiných propagandistických serverů,“ upozorňuje Šlerka v pořadu Jak to vidí... na Dvojce.

Připomíná, že Russia Today a Sputnik jsou v Evropské unii blokovány, mimo Unii je ale možné sledovat. „A bohužel se ukazuje, že mimo Evropu, zejména v Latinské Americe, popularita Russia Today stoupá,“ říká Šlerka.

Stále stejné narativy

Další cestou, kudy se k lidem dostává ruská propaganda, jsou e-maily. „Až polovina Čechů dostane řetězový e-mail,“ připomíná Šlerka nedávný výzkum, který se zabýval dezinformacemi a fake news.

Russia Today dál šíří do Evropy prokremelskou propagandu. Našla kličky, jak na to, zjistili analytici Číst článek

„Ale na aktivním šíření neověřených zpráv a přeposílání e-mailů se podílí jen malá část, jenom asi 3 až 5 procent z uživatelů. To znamená, že poměrně málo lidí dokáže aktivně zasáhnout tak velkou část populace.“

Narativy a příběhy se ale příliš nemění, říká mediální analytik. „Znovu a znovu se setkáváme s nacisty, s biologickými zbraněmi. Nedávno se objevily zprávy na některých webech, že na Ukrajině jsou testovány zbraně, které vojáky mění v zombie. Je to vlastně pořád jedna a ta samá písnička. A vlastně není důvod vymýšlet novou, protože tohle je tradice ruského stylu propagandy,“ shrnuje Šlerka.

Tento způsob komunikace podle mediálního analytika navazuje na teorii podmíněných reflexů podle Ivana Petroviče Pavlova.

Sémiotik a vedoucí Studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Josef Šlerka | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

„Čím víc budete tu věc opakovat, tím víc se budou propojovat prvky, tím rychleji dosáhnete toho, že ten pes při zazvonění zvonku začne slintat. Existuje spousta strategií, jak dělat propagandu, a pro Rusko je typická zrovna tato,“ tvrdí mediální analytik Josef Šlerka.

Celý rozhovor si poslechněte v audiozáznamu.