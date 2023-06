ONLINE: Ukrajinci začali s protiofenzivou, uvedl Putin. Považuje ji za intenzivní, ale neúspěšnou

Ukrajinská protiofenziva začala, řekl v pátek ruský prezident Vladimir Putin. Veškeré pokusy o průlom však podle něj ztroskotaly a ukrajinská armáda utrpěla značné ztráty. Hlava ruského státu současně přiznala, že ukrajinské ozbrojené síly stále disponují útočným potenciálem. Informovala o tom agentura TASS. Belgie Ukrajinským jednotkám dodala dělostřeleckou munici v hodnotě přes 32 milionů eur. Moskva/Brusel 19:10 9. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinští příslušníci jedou na obrněném transportéru M113 uprostřed ruského útoku na Ukrajinu poblíž města Bachmut | Foto: Viacheslav Ratynskyi | Zdroj: Reuters

„Rozhodně lze konstatovat, že ukrajinská ofenziva začala, a nasazení (ukrajinských) strategických záloh tomu nasvědčuje,“ řekl novinářům Putin.

„Nepřítel neměl úspěch v žádném ze sektorů,“ dodal Putin s tím, že boje byly v posledních dvou dnech velmi intenzivní.

O zahájení dlouho očekávané ukrajinské protiofenzivy, jejímž cílem je získat zpět Ruskem okupovaná území na jihu a východě země, informovala dříve také některá západní média. Usuzují tak na základě zpráv o prudkých bojích z posledních dní především v ukrajinské Záporožské oblasti.

Kyjev k možnosti zahájení své ofenzivy mlčí, v minulých dnech však z úst ukrajinských představitelů zaznívalo, že je na ni ukrajinská armáda připravena.

Belgická munice

Belgie dodá ukrajinské armádě dělostřeleckou munici ráže 105 milimetrů v hodnotě 32,4 milionu eur (765 milionů korun). Oznámilo to ve čtvrtek belgické ministerstvo obrany. Podle něj Belgie zatím poskytla Kyjevu vojenskou pomoc celkem za 306 milionů eur (7,2 miliardy korun).

„Munici nakoupíme od belgického průmyslu a dodáme v nejbližším možném termínu,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení.

„Dodáváme to, co Ukrajinci aktuálně potřebují, a to se vyvíjí v čase. Poslední dobou je tu důraz na protitankové střely, protivzdušnou obranu, ženijní vojsko a dělostřelectvo,“ uvedla belgická ministryně obrany Ludivine Dedonderová v rozhovoru, který v pátek otiskl list Le Soir.

Podle ní dosud Belgie na Ukrajinu poslala například lehké automatické pušky, munici, protitankové střely nebo minomety a pomohla vycvičit 700 ukrajinských vojáků.