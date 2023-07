Putin chce neobyvatelnou Ukrajinu. Spálí ji klidně i ohněm z atomového štěpení, varuje komentátor

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že Moskva chystá další katastrofu – tentokrát jadernou. Náčelník Hlavní zpravodajské správy Ministerstva obrany Ukrajiny Kyrylo Budanov nedávno uvedl, že Rusové připevnili výbušniny k chladicímu systému Záporožské atomové elektrárny, kterou obsadili už vloni a stále ji ovládají. Proč by to dělali, kdyby ji nechtěli vyhodit do vzduchu? ptá se komentátor agentury Bloomberg Andreas Kluth.

