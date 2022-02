V Kyjevě není žádný ruský voják, neustále ale odhalujeme diverzanty a sabotéry, tvrdí Kličko

Kyjev se dál brání ruské invazi, ve městě nejsou žádné ruské jednotky, ujistil po poledni starosta ukrajinského hlavního města Vitalij Kličko podle agentury Reuters. Na sociální síti Telegram nicméně připustil, že ukrajinská armáda a policie ustavičně odhaluje a zneškodňuje ruské sabotéry a diverzanty v hlavním městě. Poradce ukrajinského ministra vnitra podle agentury Unian oznámil, že situace v podstatě na celé Ukrajině je pod kontrolou. Kyjev 17:28 27. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obrněné transportéry v Kyjevě | Zdroj: Reuters

Od začátku ruské invaze přišlo podle starosty v ukrajinském hlavním městě o život 31 lidí, včetně devíti civilistů. Mezi oběťmi je i jedno dítě. Dalších 106 lidí utrpělo zranění.

Ukrajinským silám se podařilo odvrátit teroristický útok v River Mall, největším nákupním a zábavném středisku v levobřežní části metropole, oznámil poradce ministra vnitra Anton Heraščenko.

Stalo se tak díky všímavému občanovi, který upozornil policii na batoh, opuštěný neznámým „vousáčem“. Policisté zjistili, že v batohu jsou trhaviny. Za pomoci záznamu z kamer se podařilo najít tři podezřelé muže, jednoho - údajně příslušníka ruských sil - ukrajinské bezpečnostní síly zadržely, po dvou dál pátrají. „Škoda, že je nezastřelili při pokusu o útěk,“ poznamenal poradce podle agentury Unian.

Západně od centra ukrajinského hlavního města Kyjeva se v neděli ráno ozval výbuch a po zhruba 20 minutách následovaly další dvě exploze. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž se krátce před explozemi rozezněly sirény varující před náletem. Po třetí noci ruských útoků, které přiměly tisíce obyvatel vyhledat útočiště v podzemních bunkrech, zůstává kontrola Kyjeva v rukou ukrajinských sil.

„Situace v Kyjevě je klidná, hlavní město je naprosto pod kontrolou ukrajinské armády a obrany. V noci došlo k několika střetům se skupinami sabotérů,“ napsal na oficiálním účtu na telegramu Mykola Povoroznyk, první náměstek městské správy Kyjeva.

V noci začal jižně od města po ostřelování hořet zásobník ropy. Útok způsobil ohromnou explozi, po níž se vzduch zaplnil hustým, černým kouřem na kilometry daleko, úřady doporučily neotvírat okna. Není jasné, zda si incident vyžádal oběti na životech.

„Kyjev nepadl a Ukrajina bojuje dál,“ napsal na twitter Euan McDonald, v Kyjevě sídlící redaktor ukrajinského zpravodajského serveru The New Voice of Ukraine, který vychází v angličtině.

V sobotu odpoledne uvedli američtí činitelé, že valná většina ruských vojáků, kteří zřejmě míří na Kyjev, je stále zhruba 30 kilometrů daleko, napsal zpravodajský server CNBC.

Ukrajinské síly na přístupech k hlavnímu městu v neděli odrazily útoky nepřítele a zastavily jeho další postup, uvedl list Ukrajinska pravda v ustavičně doplňované reportáži na svém webu. Pro celé ukrajinské hlavní město nadále platí přísný zákaz nočního vycházení.

Situace je stabilní i jinde na Ukrajině, ujišťoval v nedělním vysílání televize Rada poradce ukrajinského ministra vnitra Vadym Denysenko. „Myslím, že všichni vědí, že nepříteli se nepodařilo vejít ani do jednoho města,“ citovala ho agentura Unian. Denysenko upřesnil, že ukrajinské síly vytlačily ruské vojáky z města Irpiň v Kyjevské oblasti, stejně jako z Charkova na východě země. Rovněž se podle něj ubránila Volnovacha v Doněcké oblasti. Ukrajinské ministerstvo obrany kromě toho v neděli na facebooku informovalo, že se armádě podařilo zničit tankovou rotu ruských sil u města Pryluky v Černihivské oblasti východně od Kyjeva.