Osvobození pluku Azov je zásadní hlavně psychologicky, do bojů se vrátit nemohou, říká Procházková

Mezi Ruskem a Ukrajinou proběhla zřejmě největší výměna zajatců od začátku války. Překvapivá je v tom, že k ní došlo ve chvíli, kdy v Rusku začala částečná mobilizace. Na Ukrajinu se z ruského zajetí vrací 215 lidí. Rusko kývlo na výměnu za 50 ruských zajatců a proruského politika, oligarchu Viktora Medvedčuka, který na Ukrajině čelí obvinění z velezrady. říká redaktorka Deníku N Petra Procházková. Kyjev/Moskva 14:46 22. září 2022

Jak si vysvětlujete, že k asi největší výměny zajatců dojde právě teď, když se Rusko zároveň snaží o určitou eskalaci?

Také nás to překvapilo. Je to opravdu největší výměna od začátku konfliktu. A navíc je ještě trošku nevyvážená, protože to vypadá, že je pro Ukrajinu zásadně výhodnější. Ukrajina získala daleko víc svých a důležitějších lidí než Rusko. Načasování na den, kdy byla v Rusku vyhlášena mobilizace, je také velmi zajímavé, protože to, alespoň co soudíme z ruských sociálních sítích, vzbudilo v Rusku obrovskou nevoli. Když to shrnu, tak to může vyjadřovat věta: „My máme mobilizaci a oni mají zpátky Azov a svobodu.“ Co vedlo k tomu načasování, nevíme. Ani nevíme, jestli to bylo speciálně načasováno, nebo jestli je to náhoda.

Z ruského zajetí se podařilo vysvobodit právě i bojovníky a dokonce i velitele pluku Azov. Jak zásadní je to pro samotné Ukrajince?

Je to hodně zásadní, především psychologicky. Je to pět nejslavnějších lidí, které jsme znali ještě z doby, kdy bránili ocelárny v Mariupolu. Je tam velitel pluku Prokopenko. Je tam jeho zástupce Palamar, který velmi často vystupoval na tiskových konferencích přímo z oceláren. Je tam i Dmitrij Kozackij, který je autorem slavných fotografií z oceláren. Všichni tito lidé, kteří nebyli v držení ruskou stranou sporu s ostatními běžnými vojáky, byli v Lefortovu, ve speciální věznici v Moskvě. Opravdu to má spíše psychologický význam, oni se do bojů nebo zpátky do ukrajinské armády vrátit nemohou. Je to součást dohody, musejí zůstat v Turecku, kde jsou teď, až do konce vojenského konfliktu.

Zůstávají tedy v zajetí ještě další vojáci, kteří bojovali právě v Mariupolu?

Ano, dokonce několik set. My jsme v kontaktu s několika manželkami těchto obránců Mariupolu a prakticky všechny, se kterými jsme mluvili, sice teď mají nové zprávy od těch osvobozených, ale žádná z nich není mezi těmi šťastnými, které by domů dostaly své manžely. Takže několik set lidí, protože tehdy bylo zajato přes 2000 lidí.

Existují nějaké informace, v jakých podmínkách ukrajinští zajatci z Mariupolu teď žijí? A připravuje se stále ten velký proces s příslušníky pluku Azov?

S tím procesem je to velmi zajímavé. Měl se uskutečnit už na konci srpna. Ruská média dokonce s velkou pompou ukazovala takové klece, které připomínaly spíš klece pro zvířata, kde se měl přímo v Mariupolu ten proces odehrávat. A najednou den předtím ticho a nic. Takže předpokládám, že tam byl také tlak ze zahraničí, že se ten proces prostě neuskutečnil a podle mého názoru se v té podobě, jak ho chtěli uskutečnit separatisté, neuskuteční. Jsou v různých věznicích, ale většina z nich je na území tzv. Doněcké lidové republiky ve známé věznici Olenivka. Ty podmínky nejsou nic moc, ale žijí a mají základní lékařskou péči. To je jediné, co víme.

Medvedčuk může poskytnout informace

Když se podíváme z druhé strany, propuštěný Ukrajinci má být proruský politik a oligarcha Viktor Medvedčuk. Proč je pro Kreml tak důležitou osobou?

To je pro mě také trochu otázka, protože Medvedčuk je člověk, který se vydával za blízkého přítele Vladimira Putina. Ale to tak úplně není. Putin je sice kmotrem jedné z jeho dcer, ale to spíš byla formalita a nějaké blízké přátelství tam není. Nicméně Medvedčuk může být důležitý pro Moskvu tím, že něco ví, že má určité informace. Dlouho se pohyboval ve vysoké politice. Byl považován za most mezi mezi Moskvou a Kyjevem už od roku 2014, když byla mírová vyjednávání. Nevím, proč je tak důležitý, ale rozhodně to tak necítí ruská veřejnost, která se ptá, proč byl nějaký Medvedčuk vyměněn za 200 důležitých bojovníků pluku Azov.

Můžete připomenout, jak se dostal do vězení? Protože on byl obviněn ještě před vypuknutím ruské invaze.

Ano, byl obviněn ještě před tím a není obviněn pouze z velezrady, ale i z řady hospodářských deliktů. Mimo jiné se účastnil i slavného obchodování s uhlím mezi separatistickou Doněckou a Luhanskou republikou a zbytkem Ukrajiny. Toto obvinění postihlo i bývalého ukrajinského prezidenta Porošenka a Medvedčuk je do toho také zapleten. Jde o obrovské peníze, o machinace a o spolupráci s nepřítelem, takže ho čekalo dlouholeté vězení na Ukrajině.